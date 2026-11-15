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Os fãs de Cristiano Ronaldo desferiram um ataque à seleção de Portugal, após a pesada derrota sofrida em casa diante da Dinamarca pelo placar de 4 a 1, na partida disputada na noite de ontem, sábado, na cidade de Braga, pela Liga das Nações da UEFA.

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Isso aconteceu na primeira aparição da seleção após o anúncio da aposentadoria do capitão do Al-Nassr saudita do futebol internacional, enquanto alguns torcedores do astro português demonstraram apreço pelo atacante da Dinamarca, Rasmus Hojlund, depois que ele marcou dois gols nas redes da equipe de Jorge Jesus.

A seleção portuguesa sofreu uma derrota dura em casa, depois que Pierre-Emile Hojbjerg abriu o placar para a Dinamarca, de pênalti, aos 43 minutos, após a marcação de um toque de mão de Rúben Dias.

Hojlund ampliou o placar com dois gols consecutivos, aos 50 e 57 minutos, aproveitando a superioridade da seleção dinamarquesa no início do segundo tempo.

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Joachim Andersen completou os quatro gols dos visitantes aos 75 minutos, de cabeça, enquanto Bernardo Silva marcou o único gol de Portugal, aos três minutos dos acréscimos, com a seleção dinamarquesa conquistando uma grande vitória na primeira partida de Portugal após a saída de seu capitão histórico.

O resultado provocou a fúria dos torcedores de Ronaldo, que associaram a derrota à ausência do "Don", considerando que as coisas talvez pudessem ter sido diferentes se seu astro favorito tivesse permanecido no elenco da equipe.

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Um dos torcedores escreveu na plataforma "X": "Nunca subestimem Cristiano Ronaldo", enquanto outro comentou: "Agora acabou o futebol português, e tudo isso é culpa de vocês!!!", e um terceiro torcedor escreveu: "Sem Ronaldo, sem festa".

Por outro lado, alguns torcedores do astro português passaram a elogiar Hojlund, depois que o atacante do Napoli marcou dois gols em poucos minutos, em uma cena que gerou comentários irônicos dos torcedores de Ronaldo, que consideraram que o jogador dinamarquês lhes deu um motivo para celebrá-lo.

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Um dos torcedores escreveu: "Obrigado, Hojlund. Nós, torcedores de Ronaldo, estamos gratos pela sua contribuição", enquanto outro disse: "Hojlund, você deveria ter dado aos torcedores de Ronaldo pelo menos uma comemoração esta noite", em referência à famosa comemoração do capitão de Portugal.

Um terceiro torcedor comentou: "Hojlund não sabe o que fez pelos torcedores de Ronaldo", enquanto outro escreveu: "Rasmus Hojlund, obrigado pelo bom trabalho, todos os torcedores de Ronaldo te valorizam".

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A derrota veio dias depois de Ronaldo ter anunciado, no dia 5 de novembro, sua aposentadoria do futebol internacional, encerrando uma trajetória de mais de 23 anos com a seleção portuguesa, ao longo da qual disputou 234 partidas e marcou 146 gols, tornando-se o recordista em número de participações e gols internacionais no futebol masculino de seleções.

A decisão de Ronaldo veio após um desentendimento com o treinador, Jorge Jesus, por conta de ele não ter entrado em campo diante da Noruega apesar de ter feito o aquecimento, antes de deixar a concentração da seleção.

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O astro português acusou posteriormente seu treinador de voltar atrás em promessas que lhe havia feito, a respeito de seu papel na seleção, e na forma como o desentendimento foi esclarecido diante da imprensa, antes de o "Don" anunciar oficialmente a entrega da camisa número 7 à próxima geração, depois de tê-la vestido ao longo de 23 anos, enquanto a seleção celebrou o legado de seu capitão antes do confronto com a Dinamarca, em uma noite que terminou com uma derrota pesada que reacendeu a polêmica sobre a ausência de Ronaldo e o futuro da equipe portuguesa.