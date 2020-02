Acabou a festa? PSG vê maré virar na última semana e críticas a estrelas por farra

O clube começa a viver uma crise interna depois de polêmicas com jogadores e derrota na Liga dos Campeões

Paris deveria ser uma das cidades mais românticas do mundo, mas neste momento, uma coisa que está faltando no Parque dos Príncipes é amor. O vê uma crise se instalar após a derrota na Liga dos Campeões para o Borussia Dortmund .

Para um clube com tamanho investimento nos últimos dez anos, o PSG vem apresentando um desempenho bem abaixo de esperado. Nas últimas três edições, o time francês caiu logo no primeiro mata-mata, a quarta eliminação está a apenas um jogo de distância, com os franceses precisando reverter um 2x1 sofrido na .

A troca de treinadores é constante, mas ultimamente é o profissionalismo dos jogadores que vem sendo questionado, principalmente depois da festa de aniversário de Neymar no começo de fevereiro. A tolerância, no entanto, teria sido maior se a equipe não tivesse tropeçado em Dortmund.

No campo, o desempenho do PSG foi miserável. Houve uma falta de energia e uma alarmante falta de qualidade.

Como um clube que gosta de se pensar como um gigante europeu, o PSG deveria estar confiante o suficiente para jogar com os seus pontos fortes e não para adaptar o jogo aos adversários, principalmente considerando que a equipe francesa raramente variou o seu sistema nesta temporada.

Sem surpresas, já começaram rumores sobre um possível substituto para Tuchel no comando do PSG. Um dos nomes levantados pela imprensa francesa foi de Simone Inzaghi, treinador da .

A parte mais polêmica do jogo só apareceu na zona mista. Neymar reclamou de uma atitude excessivamente cautelosa em relação à sua capacidade de jogo , após uma lesão na costela.

Embora o brasileiro estivesse claramente enferrujado, ele não foi o único a sofrer, uma vez que a equipe também foi prejudicada por seu desempenho abaixo da média.

No entanto, não pode ser bom para o PSG que o jogador mais caro do mundo esteja insatisfeito com o seu tratamento, tanto a curto como a longo prazo.

Para piorar a situação, uma faixa reclamando da postura dos jogadores e os acusando de não quererem ganhar jogos foi exibida no jogo contra o .

O desempenho neste jogo, inclusive, também é questionável. Para um clube do tamanho do PSG, vangloriar-se de uma vitória estreita , contra um adversário em dificuldades no meio da tabela é típico da mesquinhez desta complicada guerra de palavras.

Os jogadores também não estão se ajudando. Apenas 48 hora depois da derrota para o Dortmund, uma nova festa de aniversário sacudiu o elenco parisiense - desta vez os responsáveis foram Cavani, Icardi e Di Maria.

Imagens da comemoração vazaram na Internet e as críticas logo voltaram, inclusive vindas de dentro do próprio clube , que se mostrou descontente com o ocorrido.

Uma vitória contra o Borussia e a classificação na Liga dos Campeões é a única forma para começar a resolver os problemas do PSG deste começo de ano. Por enquanto, parece faltar apenas uma faísca para que tudo exploda. E uma eliminação diante do Dortmund pode ser essa faísca.