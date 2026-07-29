O brasileiro Neymar da Silva, astro do Santos, anunciou sua aposentadoria da seleção após uma participação decepcionante na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Neymar se juntou à lista da seleção brasileira que disputou o Mundial apesar de não estar em plenas condições físicas, e, ainda assim, participou de poucos minutos em apenas duas partidas, marcando um único gol de pênalti diante da Noruega nas oitavas de final.

A seleção canarinho se despediu do Mundial nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega por 2 a 1, fazendo com que o título mundial siga distante dos braços do Brasil desde 2002.

Ao final de uma entrevista coletiva, Neymar foi questionado sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030, e respondeu: "Minha aventura com a seleção nacional acabou. Fiz história ali, e estou muito feliz com isso".

Ele acrescentou, segundo informou a rede "Foot Mercato": "Vivi muitas experiências. Dei o meu melhor e sempre lutei pela camisa amarela, mas acho que já foi o suficiente".

O contrato de Neymar, de 34 anos, com o Santos está previsto para terminar no fim de 2026, quando ele decidirá seu próximo passo.

Neymar disputou 130 partidas pela seleção brasileira e marcou 80 gols, aposentando-se da seleção como maior artilheiro histórico da Seleção, tendo também disputado 4 edições da Copa do Mundo com a seleção de seu país.