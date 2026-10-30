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Reviva a noite extraordinária de maio de 2001 em que o Milan goleou sua rival da cidade, a Inter, por 6 a 0. Marcada pelo início arrasador de Gianni Comandini e pela precisão de Andriy Shevchenko, a partida segue como a vitória por maior diferença de gols na história do Derby della Madonnina.

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Há um tipo específico de silêncio que toma conta do San Siro quando a ordem natural do futebol de Milão não é apenas perturbada, mas completamente abandonada. Em 11 de maio de 2001, sob o ar pesado da primavera na capital da Lombardia, 78 mil pessoas se reuniram para o 246º Derby della Madonnina oficial. Nenhum dos dois times disputava o Scudetto naquele ano, já que a Roma liderava a corrida pelo título. Mas, em Milão, a classificação do campeonato muitas vezes fica em segundo plano diante da necessidade de preservar o orgulho da cidade. O que veio a seguir não foi uma simples partida de futebol. Foi um exorcismo de 90 minutos que produziu um placar ainda mencionado com calafrios na Curva Nord: Inter 0 a 6 AC Milan.

O herói inesperado da Curva Sud

IMAGO

Se alguém tivesse perguntado a um torcedor do AC Milan antes do jogo quem conduziria o time à vitória, o nome de Gianni Comandini talvez aparecesse bem abaixo na lista. O futebol, porém, tem o hábito de tornar imortais os heróis mais improváveis. Em três minutos, o estádio já estremecia. Serginho, que parecia ter asas nas chuteiras naquela noite, avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Comandini se antecipou com o instinto de um artilheiro experiente e desviou a bola para vencer Sebastien Frey. A Inter ainda tentava se ajustar ao jogo quando sofreu o golpe, mas a tempestade estava apenas começando.

O segundo ato da breve, mas brilhante atuação de Comandini veio apenas 15 minutos depois. Mais uma vez, o incansável Serginho deu a assistência, levantando a bola com delicadeza no coração da área da Inter. Comandini subiu e cabeceou com força no canto. 2 a 0. Foram os únicos dois gols do atacante em toda aquela temporada da Serie A, mas continuam entre os mais importantes da história do clube. Sob o comando de Marco Tardelli, a Inter parecia jogar em areia movediça, incapaz de acompanhar a movimentação dos comandados de Cesare Maldini.

Uma aula de eficiência nas finalizações

Getty Images

O apito do intervalo ofereceu à Inter um refúgio temporário, mas a trégua foi ilusória. O segundo tempo virou um desastre anunciado para o mandante. Oito minutos após o reinício, Federico Giunti se posicionou para cobrar uma falta. A intenção era cruzar, levantar a bola para testar a defesa da Inter pelo alto, mas ela passou por todos, defensores, atacantes e um Frey imóvel, antes de entrar no canto oposto. Com o 3 a 0, a disputa estava encerrada. Com o 4 a 0, virou uma tragédia. Andriy Shevchenko, que acabaria se tornando o maior artilheiro da história do clássico, enfim deixou sua marca na partida.

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O primeiro gol de Shevchenko mostrou sua capacidade de se movimentar: uma cabeçada precisa após mais um cruzamento certeiro de Serginho. O ucraniano não dava trégua, como um tubarão que sente sangue na água. Aos 77 minutos, marcou seu segundo gol e o quinto do AC Milan, concluindo um contra-ataque bem executado com a facilidade despreocupada de quem disputa um treino. Os torcedores da Inter começaram a seguir para as saídas, incapazes de assistir ao desmonte final de sua defesa. Brilhando no escuro, o placar parecia estar com defeito ao mostrar uma realidade que mais parecia um delírio.

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O golpe final e um recorde para a história

Getty Images

Era justo que Serginho, o melhor em campo, tivesse a última palavra. Aos 81 minutos, o brasileiro disparou sem marcação nas costas de uma defesa da Inter já arrasada, driblou Frey com um movimento de corpo e empurrou a bola para o gol vazio, fazendo 6 a 0. Foi um gol que soou como um golpe de misericórdia. O apito final veio pouco depois e confirmou a maior diferença de gols da história do clássico de Milão. A vitória superou a goleada por 5 a 0 que a Inter havia aplicado em 1910, estabelecendo um novo recorde para o novo milênio.

Para Cesare Maldini, que acompanhava tudo do banco de reservas, foi um momento de profunda reafirmação. Para a Inter, uma cicatriz que levaria anos para sarar. A partida continua sendo uma referência para o AC Milan: uma atuação de eficiência devastadora e beleza tamanha que superou a posição mediana dos dois clubes no campeonato daquela temporada. Foram mais do que três pontos. Foram seis gols que silenciaram a burguesia que andava de motoneta e transformaram o San Siro em uma catedral rubro-negra por uma noite inesquecível de maio.