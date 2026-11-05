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Rabiot Ramos MilanGetty
Jonathan van Haaster
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AC Milan sofre a terceira derrota na Liga Europa após noite desastrosa contra o Ferencváros

Milan x Ferencváros
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O AC Milan foi derrotado em casa nesta quinta-feira. O Ferencváros superou por 0 a 2 os Rossoneri, que sofreram dois gols de Lenny Joseph após o intervalo. O Ferencváros faz uma ótima campanha, com 12 pontos em quatro jogos, bem superior à do Milan, que somou apenas três pontos no mesmo número de partidas.

O técnico Rúben Amorim não começou o duelo contra os húngaros com sua equipe mais forte. Inicialmente, o Ferencváros não precisou se preocupar com a qualidade de Luka Modric, Christian Pulisic e Diego Moreira, destaque do clássico.

O centroavante Gonçalo Ramos e Adrien Rabiot, escalado como meia-atacante, tinham a missão de levar perigo pelo Milan. O Ferencváros, que iniciou a fase de liga da Liga Europa com 100% de aproveitamento, começou de forma agressiva e logo criou boas chances.

Esse cenário praticamente não mudou no primeiro tempo. O Ferencváros era simplesmente o melhor time em campo, enquanto o Milan não podia reclamar da falta de eficiência dos visitantes. As chances do Milan, portanto, foram muito escassas. Alphadjo Cissè protagonizou o lance mais perigoso com um voleio que passou por cima do gol.

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Amorim mexeu na equipe no intervalo e colocou Moreira e Pulisic em campo. Mas, apesar da entrada do astro do ataque, o Milan continuou com dificuldades e não conseguiu evitar os gols sofridos no segundo tempo. O goleiro do Milan, Lorenzo Torriani (21), cometeu uma falha enorme ao dominar mal a bola, permitindo que Joseph a empurrasse para a rede.

Pouco depois, o Ferencváros ampliou para 0 a 2, novamente com assistência de Kristoffer Zachariassen. O norueguês disparou em direção ao gol, olhou para a direita no momento certo e tocou para Joseph, completamente livre, concluir o contra-ataque rápido com um simples toque para a rede.

Na sequência, apenas Moreira conseguiu criar perigo real para o Milan. Isso, porém, não foi suficiente para abalar de verdade os húngaros, que jogaram os últimos 15 minutos com dez jogadores após a expulsão de Dele. Não houve mais gols.

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