Compartilhar Siga GOAL no Google

O AC Milan definiu Scott McTominay, do Napoli, como um dos principais alvos no mercado após fechar um acordo altamente lucrativo de fornecimento de uniformes com a Adidas. O Milan espera que seus novos recursos financeiros e os vínculos comerciais com a marca ajudem a contratar o jogador da seleção da Escócia em meio ao impasse nas negociações para a renovação de seu contrato.

Publicidade

Milan mira contratação de peso de McTominay

O Milan se prepara para usar sua recém-adquirida força financeira no mercado de transferências. Segundo informações da imprensa, o clube definiu o meio-campista McTominay, do Napoli, como alvo prioritário para uma futura contratação de peso. A ambiciosa investida ganhou força depois que o Milan acertou um novo e altamente lucrativo contrato de patrocínio de uniformes com a Adidas.

Segundo o Quotidiano Nazionale, esse grande reforço financeiro permitirá ao clube buscar jogadores de elite. O acordo deve começar em 2028 e terá duração de uma década. Ele garante ao tradicional clube da Serie A a impressionante quantia de € 50 milhões por temporada, abrindo caminho para grandes investimentos no elenco.

Ligação com a Adidas impulsiona interesse

A entrada de uma grande quantia garantida não é o único fator que leva o Milan a mirar o jogador da seleção da Escócia. McTominay é atualmente um dos principais garotos-propaganda da gigante alemã de artigos esportivos. Essa ligação comercial com a Adidas pode dar ao Milan uma vantagem singular em uma futura disputa pela contratação.

A mesma reportagem sugere que essa relação coloca o Milan em posição altamente privilegiada para contratá-lo. Os recursos para bancar a transferência, somados ao patrocinador em comum, criam uma combinação ideal para o clube do San Siro.

Publicidade Publicidade

Impasse contratual abre oportunidade para o Milan

Enquanto o Milan planeja seus próximos passos, o Napoli enfrenta dificuldades para garantir a permanência de McTominay a longo prazo . O contrato do meio-campista com o clube do Estádio Diego Armando Maradona vai até junho de 2028, mas as negociações para a renovação estão completamente paralisadas.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Relatos confirmam que as duas partes continuam distantes nas conversas. Segundo informações da imprensa, o jogador pediu um novo contrato de € 7 milhões por ano para prolongar sua permanência em Nápoles.

O TMW informou recentemente que atender a uma pedida salarial tão alta é considerado muito improvável para quase todos os clubes da Serie A. A nova força comercial do Milan, porém, faz do clube uma rara exceção na Itália.

Publicidade

O que vem pela frente para McTominay?

O Napoli agora precisa decidir se rompe sua estrutura salarial ou se corre o risco de perder um de seus jogadores mais influentes. Quanto mais durar o impasse contratual, mais vulnerável o clube ficará a propostas de outros times.

O Milan continuará acompanhando a situação de perto enquanto se aproxima o início de seu novo acordo com a Adidas. O clube sabe que tem os recursos necessários para agir caso o Napoli decida negociar o meio-campista. Por enquanto, McTominay segue concentrado em seus compromissos no Estádio Diego Armando Maradona. Seu futuro a longo prazo no clube, porém, parece agora bem menos certo.