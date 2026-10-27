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O AC Milan monitora de perto Bruno Fernandes após o rompimento completo da relação do jogador com o Manchester United, às vésperas da janela de transferências de janeiro. O meio-campista português pode pressionar por uma saída iminente depois de criticar publicamente a ambição do clube e, em seguida, perder seu lugar no time titular sob o comando de Michael Carrick.

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Milan monitora Fernandes, insatisfeito no United

O Milan acompanha de perto Fernandes às vésperas da janela de transferências de janeiro, segundo o Calciomercato. O meio-campista português estaria insatisfeito no United, e sua relação com o clube teria se rompido por completo.

A mesma reportagem aponta que Fernandes está tentando deixar o clube na janela de inverno. O técnico do Milan, Ruben Amorim, lidera o interesse pelo jogador e espera voltar a trabalhar com seu ex-capitão. A situação em Old Trafford se deteriorou rapidamente nas últimas semanas. Fernandes está cada vez mais frustrado com a atual gestão, o que alimentou especulações sobre seu futuro a longo prazo na Inglaterra.

Meio-campista entra em conflito com Carrick

A tensão chegou ao ápice depois que o Manchester United sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. Após o revés, Fernandes criticou publicamente a mentalidade do clube como um todo.

O meio-campista afirmou que o United se concentra demais nas glórias do passado, em vez de olhar para o futuro. As declarações teriam causado atrito e provocado consequências imediatas para o jogador de 32 anos.

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Carrick discordou publicamente da avaliação dura de seu jogador sobre a situação. Com isso, Fernandes começou no banco de reservas na derrota para o Bournemouth, no fim de semana, pela Premier League, em Old Trafford.

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Amorim planeja retorno tático à Serie A

Uma transferência para o Milan marcaria o retorno de Fernandes à Serie A. O meia já passou pelo futebol italiano, onde atuou por Udinese e Sampdoria. Amorim conhece bem Fernandes do período em que trabalharam juntos em Old Trafford. O técnico do Milan acredita que o português se destacaria em uma das duas funções ofensivas atrás do atacante em seu esquema tático preferido, o 3-4-2-1.

O clube italiano, porém, ainda enfrenta obstáculos financeiros consideráveis. Fernandes recebe atualmente 10,2 milhões de euros líquidos por temporada, valor muito acima do que o Milan pode pagar sem dificuldades.

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Acordo em janeiro exigirá sacrifícios

Tanto o jogador quanto o clube precisarão fazer grandes sacrifícios financeiros para viabilizar a transferência. Fernandes recusou propostas lucrativas da Arábia Saudita no verão, mostrando que ainda valoriza o futebol europeu de alto nível.

Seu contrato atual com o United vai até junho de 2027, mas as conversas sobre uma possível renovação estão totalmente paralisadas. O United também tem a opção de prorrogar o vínculo por mais um ano, que pode ser acionada para preservar seu valor de mercado e evitar perdê-lo de graça.

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O clube da Premier League ainda pode exigir uma quantia considerável, já que o contrato inclui uma cláusula de rescisão de quase 65 milhões de euros para clubes estrangeiros. O Milan terá de negociar intensamente se quiser contratar seu principal alvo nesta janela de inverno.