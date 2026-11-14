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O AC Milan está perto de acertar a contratação de Markus Krosche como novo chefe do futebol, em um acordo que exige o pagamento de uma compensação de 4 milhões de euros. O dirigente alemão planeja reformular completamente a estrutura esportiva do clube ao lado de seu colaborador de confiança, Timmo Hardung.

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Milan perto de reforço importante para a diretoria

O Milan está prestes a concretizar uma contratação importante para a diretoria e reformular sua estrutura de comando. Segundo informações da La Gazzetta dello Sport, o clube italiano está muito perto de chegar a um acordo por Krosche.

O dirigente alemão, muito bem avaliado, é o nome escolhido para assumir o comando do futebol do Milan. No entanto, para concluir a negociação, os proprietários do clube terão de assumir um compromisso financeiro significativo.

Krosche ainda tem contrato com o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga. Por isso, o Milan precisará pagar uma compensação de cerca de 4 milhões de euros para garantir oficialmente sua contratação.

Um histórico de sucesso no mercado

Krosche construiu uma reputação de destaque no futebol europeu por sua capacidade de identificar oportunidades no mercado de transferências. Sua trajetória de sucesso na Alemanha tem sido marcada por negociações de jogadores que renderam lucros expressivos.

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O diretor esportivo supervisionou as saídas altamente lucrativas de Randal Kolo Muani e Willian Pacho, que renderam valores elevados ao Frankfurt. Ele também teve papel fundamental na contratação e no rápido desenvolvimento do atacante egípcio Omar Marmoush.

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O Milan quer aproveitar essa experiência comprovada. A direção do clube busca uma liderança forte, capaz de conduzir tanto a contratação de jogadores no mercado global quanto vendas de alto valor.

A construção de uma nova estrutura esportiva

Krosche não pretende chegar sozinho a San Siro para assumir esse grande projeto. Segundo as informações, o dirigente alemão está determinado a levar para a Itália seu colaborador de confiança Hardung.

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Os dois já estabeleceram uma parceria de trabalho muito eficiente durante o período em que estiveram juntos no Frankfurt. O possível reencontro no Milan sinaliza a intenção de implementar uma estratégia de contratações unificada e já testada.

O objetivo final dessas contratações é reconstruir completamente a estrutura esportiva do Milan. O clube acredita que uma equipe de gestão sólida e alinhada é essencial para manter a competitividade no cenário nacional e europeu a longo prazo.

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A definição do acordo de compensação

A prioridade imediata do Milan é definir formalmente a compensação com o Frankfurt. Assim que os dois clubes chegarem a um acordo oficial sobre o pagamento de 4 milhões de euros pela saída do dirigente, Krösche poderá finalmente começar seu trabalho na Itália. Sua chegada certamente dará início a um período intenso de planejamento estratégico para as próximas janelas de transferências.