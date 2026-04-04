Abu Treika: A Premier League vai ficar parecida com a liga tailandesa depois de Salah e Guardiola

A lenda do futebol egípcio, Mohamed Abu Treika, falou sobre o futuro de seu compatriota Mohamed Salah, astro do Liverpool, durante a análise do jogo em que os Reds perderam por 4 a 0 para o Manchester City, neste sábado, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

O ex-jogador do Al-Ahly disse: “Conversei com Salah durante o problema dele com Klopp (técnico do Liverpool) e dei a ele um conselho na época sobre o futuro dele. Ele é capaz de tomar a decisão certa junto com seu agente”.

Leia também



Arbeloa: Os jogadores não entenderam que precisam dar 200% para vencer

Ex-estrela da Inglaterra: Salah está arrasado e sem confiança

Antes dos EUA e do Irã... Guerras históricas que aconteceram nos campos da Copa do Mundo

Abu Treika acredita que “a Premier League vai ficar parecida com a liga tailandesa depois da saída de Salah e Guardiola”, em referência à possibilidade de o técnico espanhol também deixar o City no próximo verão.

E acrescentou: “Quando um técnico do calibre de Guardiola se pronuncia sobre Salah, dizendo que ele é um grande jogador, uma lenda da Premier League e um exemplo de perseverança e profissionalismo, Salah não precisa de atestado de Arne Slot, nem de qualquer outra pessoa”.

O craque do Liverpool anunciou recentemente que deixará o clube ao final desta temporada, encerrando assim uma trajetória histórica e repleta de conquistas.