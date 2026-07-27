Hani Abou Rida, presidente do conselho de administração da Federação Egípcia de Futebol, afirmou que a sua relação com Hossam Hassan, o selecionador do Egito, remonta a vários anos, quando este era jogador da seleção.

Abou Rida referiu, em declarações ao programa "A Imagem", do canal "Al-Nahar", com a jornalista Lamis El-Hadidi, que Hossam Hassan ficou triste no início, porque queria ser escolhido para a seleção numa altura anterior, sublinhando que se trata de uma boa pessoa, entusiasta do seu trabalho, esforçada, que trabalha em prol da seleção e que ouve sempre as opiniões de quem o rodeia.

Abou Rida garantiu que extraiu a melhor versão de Hossam Hassan, que lida com as questões com muita calma, explicando que Hossam esteve sempre entre os candidatos da Federação para assumir o cargo de selecionador ao longo dos últimos anos.

Abou Rida elogiou a equipa técnica liderada pelos gémeos Hossam e Ibrahim Hassan, pois Hossam tem excelentes aspetos táticos e um trabalho notável, não dependendo apenas do entusiasmo, e Ibrahim Hassan impõe disciplina nos estágios.

E acrescentou: "Se fosse apenas uma questão de entusiasmo, teria recorrido a um cantor para inflamar o entusiasmo dos jogadores, e não a um treinador como Hossam, que possui excelentes capacidades técnicas e importantes vertentes táticas".

Sobre a renovação do contrato de Hossam Hassan, indicou que a decisão foi tomada antes do jogo com a Argentina, nos oitavos de final do Mundial, esclarecendo que a comissão foi formada para pôr os pontos nos is em relação às cláusulas contratuais, que são secretas e não estão disponíveis para os meios de comunicação.