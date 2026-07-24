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Abu Al-Shamat escapa a lesão nos ligamentos cruzados: os detalhes da lesão da estrela do Al-Ahli saudita

S. Abu Al-Shamat
Al-Ahli
Al-Ahli x Vitória de Guimarães
Vitória de Guimarães
Amistosos de clubes
Arábia Saudita
Portugal

O Al-Raqi respira de alívio

Instalou-se um clima de preocupação no estágio do Al-Ahli saudita em Portugal, após a queda inesperada de um dos nomes mais destacados da equipa durante o confronto amigável, com todos na expectativa do que revelariam os exames, em meio ao receio do pior cenário.

O jornal saudita "Al-Yaum" revelou que a equipa técnica recebeu um grande alívio, depois de os exames médicos a que se submeteu Saleh Abu Al-Shamat comprovarem a integridade do ligamento cruzado, na sequência da lesão sofrida diante do Vitória de Guimarães.

O jornal esclareceu que a ressonância magnética revelou apenas uma contusão óssea no jogador, sem qualquer dano no ligamento cruzado, após ter sido submetido a exames preventivos sob a supervisão do departamento médico da equipa.

O jornal salientou que a lesão de Saleh Abu Al-Shamat consiste numa forte contusão óssea, pelo que será submetido a um programa de reabilitação para recuperar da lesão e regressar de forma normal aos treinos coletivos.

Abu Al-Shamat sofreu a lesão durante o jogo amigável que colocou frente a frente o Al-Ahli e o Vitória de Guimarães, esta sexta-feira, no âmbito do estágio de preparação para a nova temporada, e que terminou com a derrota do Al-Ahli por 3-1.

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Esta passou a ser a segunda derrota do Al-Ahli nos seus jogos amigáveis durante o estágio no estrangeiro, antes do início da nova temporada, depois de ter perdido para o Holstein Kiel alemão por 4-1 na Áustria.

Em contrapartida, o "Al-Raqi" conseguiu apenas uma única vitória, sobre o Saalfelden austríaco por oito a zero, no seu primeiro jogo amigável na Áustria, tendo empatado com o Rio Ave português por 2-2 em Portugal.

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