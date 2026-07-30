A Justiça esportiva espanhola baixou as cortinas nesta quinta-feira sobre um dos casos mais longos e emocionantes da história do futebol espanhol, ao proferir a sentença de absolvição completa de Javier Tebas, presidente da liga espanhola "La Liga", da acusação de vazamento de dados financeiros sigilosos referentes ao Barcelona.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Tribunal Administrativo do Esporte "TAD" decidiu pela inexistência de qualquer infração que justificasse uma punição contra Tebas, encerrando assim os procedimentos jurídicos iniciados em novembro passado, com base em uma denúncia apresentada por Miguel Galán, presidente da Federação Nacional de Treinadores de Futebol "CENAFE", em conjunto com José Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior do Esporte "CSD".

Os detalhes da crise remontam ao dia 12 de agosto do ano passado, quando Galán pediu o julgamento de Tebas por violação do dever de neutralidade e reivindicou sua destituição do cargo, no contexto da publicação, pela La Liga, de um comunicado oficial em 2 de abril de 2025 em seu site, no qual foram revelados informações e dados financeiros apresentados pelo Barcelona no âmbito das regras de elaboração dos orçamentos dos clubes, e especificamente o que se referia ao processo de venda dos camarotes VIP no estádio Camp Nou, avaliados em 100 milhões de euros, antes que a liga apagasse o comunicado posteriormente após a objeção do clube catalão.

O tribunal havia aberto sua primeira investigação em 21 de novembro passado, antes de encerrá-la sem decisão em 24 de fevereiro, vendo-se obrigado a abrir uma segunda investigação excepcional em 26 de março sob a supervisão do juiz Jaime Caravaca.

Apesar de as possíveis punições variarem entre a repreensão pública, a suspensão de dois meses a um ano e até a destituição do cargo, a investigação terminou em absolvição, especialmente depois que o próprio Barcelona, na condição de suposta parte prejudicada, esclareceu ao tribunal que não sofreu qualquer prejuízo com a divulgação das informações, citando a resposta imediata da liga ao seu pedido de remoção do comunicado de seu site.