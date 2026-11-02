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Gary Neville criticou duramente o zagueiro Gabriel, do Arsenal, por sua simulação constrangedora durante uma vitória decisiva sobre o Liverpool pela Premier League, em Anfield. O brasileiro caiu segurando o rosto após um choque leve, provocando uma reação contundente do ex-capitão do Manchester United enquanto comentava a partida.

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Gabriel é criticado por simulação em Anfield

Neville acusou Gabriel de uma simulação constrangedora durante a vitória do Arsenal sobre o Liverpool pela Premier League. A equipe de Mikel Arteta venceu por 1 a 0 em Anfield e abriu três pontos de vantagem na liderança da tabela.

A polêmica ocorreu nos minutos iniciais da partida tensa, após um choque físico entre o defensor brasileiro e o atacante Alexander Isak, do Liverpool. Gabriel caiu imediatamente segurando o rosto e pediu ao árbitro Andy Madley que marcasse falta.

No entanto, as imagens da televisão logo revelaram o que realmente aconteceu no lance envolvendo o zagueiro do Arsenal. Elas mostraram claramente que o braço de Isak havia tocado apenas a parte superior do peito de Gabriel, e não seu rosto.

Neville critica duramente o defensor

Neville não gostou da reação teatral e expressou sua irritação durante os comentários da Sky Sports. O ex-defensor do Manchester United acredita que Gabriel precisa eliminar esse comportamento de seu jogo de uma vez por todas.

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“Às vezes, ele prejudica a própria imagem”, afirmou Neville. “Adoro sua garra, sua paixão e sua determinação. Mas ele recebe um empurrão na parte superior do peito e cai segurando o rosto.”

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Neville concluiu sua avaliação do lance em Anfield sem rodeios. “É absolutamente constrangedor. Ele precisa parar de fazer isso”, acrescentou.

Arsenal conquista grande vitória fora de casa

Apesar da polêmica no início, Kai Havertz marcou o único gol da partida aos 16 minutos e garantiu os três pontos. A derrota por margem mínima foi um duro golpe para o Liverpool de Andoni Iraola, que permanece em quinto lugar na tabela, fora das posições que dão vaga à Champions League.

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Após o apito final, Neville elogiou a resistência e a disciplina tática do Arsenal. Ele destacou a importância de não sofrer gols em um estádio conhecido por ser tão difícil para os visitantes.

“Foi uma atuação defensiva exemplar do Arsenal”, explicou Neville. “Andoni Iraola ficará chateado. Ele sentirá que sua equipe deu tudo de si, mas eles se colocaram em uma posição de vantagem.”

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Futebol europeu volta para os dois clubes

O Arsenal precisa deixar rapidamente de lado as questões do campeonato nacional para se preparar para uma partida fora de casa no meio da semana por uma competição europeia. A equipe de Arteta viaja à República Tcheca para enfrentar o Slavia Praga na Champions League, na esperança de prolongar sua excelente fase.

O Liverpool também volta a jogar pela Champions League nos próximos dias e busca reagir à frustrante derrota no campeonato. Iraola levará seu elenco à Turquia para um confronto muito difícil contra o Fenerbahce.