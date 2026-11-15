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O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, mostrou por que usa a braçadeira tanto no clube quanto na seleção durante a recente vitória da Noruega na Liga das Nações. Embora tenha parecido mais lento do que o habitual em campo, vieram à tona detalhes sobre o intenso desgaste físico que o meia enfrentou poucas horas antes do início da partida.

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Doença explica atuação discreta de Odegaard na Liga das Nações

A Noruega conquistou uma vitória tranquila por 3 a 1 sobre o País de Gales na Liga das Nações, com gols de Antonio Nusa, Andreas Schjelderup e Erling Haaland. O capitão Martin Odegaard, porém, não mostrou o brilho habitual, apesar de ter disputado os 90 minutos.

A atuação discreta levou o ex-jogador da seleção norueguesa Kjetil Rekdal a questionar publicamente a disposição do meio-campista. Depois, o técnico Stale Solbakken saiu em defesa de seu capitão e revelou que Odegaard havia passado a noite vomitando antes da partida.

Rekdal critica atuação antes de Solbakken revelar o que aconteceu

Em entrevista à TV 2, Rekdal destacou como o meio-campista do Arsenal pareceu mais apagado do que de costume.

“Achei que ele esteve terrivelmente apagado hoje”, disse Rekdal. “Parecia cansado e não teve a movimentação que costuma ter. Acho que apareceu muito menos do que normalmente aparece.”

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Solbakken logo esclareceu a situação, explicando que as comissões médica e técnica da Noruega precisaram fazer concessões ao armador antes de definir, no intervalo, um plano para administrar seu tempo em campo.

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“Tivemos um capitão que passou a noite inteira deitado e cuspindo, e que pôde tomar algumas liberdades a mais do que deveria”, disse Solbakken. “Se você passa a noite inteira deitado e vomitando, é isso. Todo o mérito é dele por ter ido até o fim. Conversamos no intervalo para que ele seguisse em frente desde o início e nos avisasse quando não tivesse mais energia.”

Companheiros elogiam liderança e resistência de Odegaard

No vestiário da Noruega, a determinação de Odegaard para jogar mesmo doente rendeu elogios de seus companheiros de seleção. O defensor David Moller Wolfe destacou a capacidade do meio-campista de ditar o ritmo apesar de sua condição física.

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“É absolutamente insano”, disse Wolfe na zona de imprensa. “Ele controla o ritmo da partida como quer e como já estamos muito acostumados a vê-lo fazer. Isso diz muito sobre ele e sobre o grande jogador e líder que é.”

Patrick Berg, que entrou no segundo tempo, compartilhou da opinião e admitiu que o elenco sabia da noite difícil enfrentada pelo capitão.

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“Entendi que Martin teve uma noite ruim”, disse Berg sobre o companheiro. “Não é exatamente o ideal quando você vai jogar uma partida de futebol. É admirável que ele tenha conseguido terminar.”

Recuperação vira prioridade após esforço desgastante

Depois de gastar todas as energias para completar os 90 minutos contra o País de Gales, Odegaard agora tem como prioridade se recuperar totalmente da doença. Noruega e Arsenal esperam que o desgaste físico de jogar sem estar bem não provoque fadiga duradoura enquanto o meio-campista segue cumprindo seus compromissos pelo clube e pela seleção.