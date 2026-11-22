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Michael Olise, astro do Bayern de Munique, gerou grande polêmica nas últimas horas com uma atitude que pode ter consequências importantes para o seu futuro.

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Olise foi um dos nomes mais comentados durante a última janela de transferências de verão, depois de ser fortemente ligado a uma transferência para o Real Madrid para reforçar o ataque. No entanto, o clube merengue, comandado por Florentino Pérez, acabou tomando sua decisão depois que o Bayern recusou o negócio e contratou o marfinense Yan Diomande, que até agora superou todas as expectativas e conquistou o técnico José Mourinho e a torcida do Santiago Bernabéu.

Ainda assim, as especulações em torno de Olise não pararam, sobretudo porque seu contrato com o Bayern de Munique vai até 2029.

Em julho passado, o jornal francês "L'Équipe" informou que o jogador havia dito a seus companheiros da seleção francesa que jogaria sob o comando de Mourinho, o que aumentou ainda mais os rumores sobre a negociação.

Com o clube bávaro segurando o jogador francês e o Real Madrid contratando Diomande, a situação se acalmou um pouco, mas o futuro do francês voltou aos holofotes nesta data.

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Segundo o site "Foot Mercato", o jogador da seleção francesa gerou polêmica ao curtir uma publicação que critica a diretoria do Bayern de Munique. Na verdade, a publicação é do jornalista Fabrizio Romano e reflete as duras críticas feitas pela FIFPRO à diretoria do Bayern de Munique sobre o caso de Jamal Musiala.

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Em comunicado divulgado pela Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPRO), lê-se: "O presidente de honra, o CEO e o ex-CEO do Bayern de Munique questionaram, sucessivamente, o contrato de Musiala. Segundo a federação, trata-se de uma estratégia coordenada para pressionar Musiala e seus agentes antes de qualquer negociação. Um clube do tamanho do Bayern de Munique deveria demonstrar mais sensatez. O Bayern de Munique tem o dever de proteger Musiala". Ao que parece, Olise apoia essas críticas.

Fica agora a dúvida sobre como está a relação entre Michael Olise e a diretoria do Bayern de Munique, diante dessa atitude surpreendente do astro francês.

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Crítica clara ao Bayern de Munique

A Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPRO) criticou ontem, sábado, as repetidas declarações públicas de dirigentes do Bayern de Munique sobre o contrato de Jamal Musiala.

A entidade considerou que as declarações representam uma estratégia coordenada para pressionar o jogador e seus representantes antes de qualquer possível negociação, e pediu ao clube que respeite seus compromissos contratuais e não transforme o estado de saúde e o futuro do atleta em tema de debate público.

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A FIFPRO acrescentou que o Bayern tem a responsabilidade de cuidar do seu jogador, alertando que a incerteza sobre o futuro pode afetar negativamente a saúde mental dos jogadores profissionais, especialmente durante os períodos de recuperação de lesões.

A entidade avaliou ainda que transformar o futuro de Musiala e seu estado de saúde em assunto de debate público aumenta a pressão sobre ele.

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A FIFPRO ressaltou a necessidade de que quaisquer ressalvas relacionadas ao contrato sejam discutidas de forma privada com o jogador e seus representantes, longe das declarações à imprensa.

A entidade reforçou que os contratos devem ser respeitados, explicando que o fato de um jogador sofrer uma lesão ou ter uma queda de rendimento não dá ao clube o direito de reabrir as condições previamente acordadas, assim como uma sequência de atuações excepcionais não dá automaticamente ao jogador o direito de exigir um aumento salarial.

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A FIFPRO lembrou que clubes, ligas e associações de jogadores concordaram, no âmbito da FIFA, em considerar a estabilidade contratual um dos princípios fundamentais do esporte, um princípio que protege tanto os clubes quanto os jogadores.

A FIFPRO encerrou o comunicado reafirmando seu apoio a Musiala e a todos os jogadores que respeitam seus compromissos contratuais, e pediu que os clubes ajam da mesma forma.