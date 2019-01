Abre o olho Barcelona! Representantes do PSG estão na Holanda para conversar com De Jong

Após nova oferta dos espanhóis, parisienses buscam concluir a assinatura do meia

Uma das novelas mais longas desta janela de transferências, o futuro de De Jong está entre Barcelona e PSG. Apesar de rumores apontarem um acerto entre o meia e o clube catalão, os parisienses não desistem e, inclusive, já marcaram uma reunião com o Ajax para esta semana.

Antero Henrique e Maxwell, os dois homens responsáveis ​​pela estratégia de transferência do Paris Saint-Germain, planejam viajar para Amsterdã novamente com um único objetivo: fechar a assinatura do jogador.

Mais artigos abaixo



Foto: Getty Images

De acordo com o jornal Sport, o PSG ainda concordou em adicionar outro jogador para acompanhar De Jong em Paris. O nome não foi revelado. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

Depois da reunião em que o clube fez um acordo com o staff de De Jong, os franceses intensificaram as conversações com o Ajax. As negociações estão em andamento pelo telefone e via e-mail, mas Henrique e Maxwell planejam viajar para Amsterdã para tornar tudo oficial.