Abramovich é forçado a vender o Chelsea... donos de Man City e Newcastle podem ser os próximos?

A invasão da Ucrânia pela Rússia destacou o financiamento internacional no Reino Unido, sendo o esporte um veículo de investimento particularmente visível e proeminente.

Empresários próximos a Vladimir Putin foram sancionados pelo governo do Reino Unido e a propriedade do Chelsea fez de Roman Abramovich o caso de maior destaque.

Com os bens congelados, a existência do clube ficou ameaçada e apenas uma licença especial permitiu que as equipes masculina e feminina continuassem jogando.

No entanto, estamos agora caminhando para os estágios finais de uma aquisição, que está sendo supervisionada pelo Raine Group, e há pelo menos quatro licitantes na disputa.

Claro, Abramovich, que é dono do Chelsea desde 2003, foi impedido de se beneficiar financeiramente da venda.

O bilionário enfrentou críticas sobre suas ligações com o Kremlin durante quase duas décadas em Stamford Bridge, mas ainda estava livre para investir o quanto quisesse no Chelsea, que conquistou cinco títulos da Premier League e duas Ligas dos Campeões durante sua administração.

No entanto, a Premier League agora está sob pressão para expandir seus critérios e avaliar possíveis proprietários, principalmente em relação aos direitos humanos.

“Estamos procurando ver se mais testes precisam ser adicionados, se precisamos ser mais transparentes e se essas decisões devem ser aprovadas por um órgão independente”, disse o executivo-chefe da Premier League, Richard Masters, no recente Financial Times Business of Sport.

Embora sempre tenha havido ceticismo em torno dos motivos e práticas de vários investidores americanos, as maiores objeções políticas e morais foram feitas em relação ao envolvimento do Oriente Médio.

Por exemplo, a Anistia Internacional renovou os apelos para um teste de proprietários e diretores em conformidade com os direitos humanos após a aquisição do Newcastle United pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

Seu presidente, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, foi acusado de presidir um regime que liderou uma coalizão no longo conflito armado no Iêmen, além de instigar uma grande repressão aos direitos humanos.

Outros estados do Golfo investiram pesado no esporte, incluindo os anfitriões da Copa do Mundo de 2022, Qatar e Emirados Árabes Unidos, que foram condenados por seus registros de direitos humanos.

O proprietário do Manchester City e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mansour, gastou mais de 1 bilhão de libras (aproximadamente 6,3 bilhões de reais) transformando o clube em um dos mais bem-sucedidos do mundo.

No entanto, o deputado trabalhista Chris Bryant, presidente do Grupo Parlamentar de Todos os Partidos sobre a Rússia, questionou se ele era uma "pessoa adequada para ser dono de um clube de futebol".

Apesar das críticas, os Emirados Árabes Unidos também promoveram laços estreitos com o Reino Unido, o que dificulta qualquer possível intervenção.

De fato, em setembro de 2021, os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma parceria de investimento de 10 bilhões de euros com o governo do Reino Unido em tecnologia, infraestrutura e transição energética.

“O governo britânico incentiva ativamente o investimento do Oriente Médio – isso já faz há muito tempo”, disse o especialista em Economia Geopolítica do Esporte, professor Simon Chadwick, à GOAL.

"Em termos de negócios e fontes lucrativas de receita, sabemos que a Arábia Saudita e outros gastam muito dinheiro, por exemplo, em armas.

"Após o Brexit, o governo britânico obviamente teve que preencher algumas lacunas em termos de relações comerciais e investimentos internos.

"E, nos últimos dois ou três anos em particular, o governo britânico realmente dobrou suas vendas na região do Golfo.

"No geral, o relacionamento é razoavelmente bom sem ser excepcional. Existem alguns problemas.

"Pensa-se particularmente no escrutínio que a família governante em Dubai teve recentemente no tratamento de alguns de seus familiares do sexo feminino.

"Mas também houve alguns protestos da Grã-Bretanha em relação à guerra no Iêmen."

Uma reunião recente entre Mansour e o presidente sírio Bashar al-Assad atraiu comentários de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores dizendo que tais reuniões "minam a perspectiva" de paz na Síria, onde uma guerra civil é travada há 11 anos.

Até agora, os Emirados Árabes Unidos também permaneceram neutros em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, apesar da pressão dos Estados Unidos e da Europa.

"Embora os Emirados Árabes Unidos não queiram desagradar a Europa e o Ocidente, também não vão querer desagradar a Rússia", acrescenta Chadwick. "Eles vão se proteger e esperar e ver antes de tomar uma decisão.

"Enquanto esperamos que Abu Dhabi apoie a Europa e os Estados Unidos, eles também precisam tentar se proteger.

"Eles estão perfeitamente cientes de que, literalmente, uma questão de dezenas de quilômetros através do Golfo Pérsico, eles têm o Irã - um grande aliado da Rússia e também um provocador em série na região.

"É uma parte perigosa do mundo e você pode imaginar os Emirados Árabes Unidos tentando se posicionar como intermediários no debate entre a Rússia e o Ocidente."

O esporte ajudou a promover os Emirados Árabes Unidos no cenário mundial. Abu Dhabi sediou a Copa do Mundo de Críquete do ano passado, bem como a emocionante corrida final da temporada de Fórmula 1 de 2021.

Os cidadãos dos Emirados também desempenharam um papel importante na transformação das corridas de cavalos no Reino Unido.

O futebol, é claro, tem sido a ferramenta de marketing mais visível dos Emirados Árabes Unidos, com a Emirates, companhia aérea do governo de Dubai, a Emirates, patrocinando o estádio do Arsenal, a FA Cup, o Real Madrid e o Chelsea, entre outros.

O City Football Group, no qual Silver Lake e China Media Capital agora têm participações menores e significativas, tem o Manchester City como sua joia e contém 10 clubes em todo o mundo, incluindo uma posição em mercados potencialmente importantes em Nova York, China e Índia.

Acusações de 'sportswashing' – a prática de usar o esporte para limpar uma reputação ou imagem pública manchadas tem sido frequentemente apontada como um dos fatores que impulsionam o investimento no Oriente Médio.

No entanto, o professor Chadwick acredita que os benefícios financeiros e o aumento do poder brando são fatores motivadores maiores.

"Se você olhar para as estratégias nacionais de desenvolvimento da Arábia Saudita, Abu Dhabi, Dubai, Catar, Bahrein, as estratégias nacionais de desenvolvimento desses países estão centradas na geração de renda de projetos de investimento no exterior", diz ele.

"Eles estão se posicionando como membros importantes da comunidade esportiva global, diversificando suas economias para longe da dependência de petróleo e gás.

"Trata-se de afetar a mudança social, por exemplo, promovendo a igualdade de gênero por meio do esporte.

"Trata-se também de projetar soft power e esse é um poder atraente, porque trata-se essencialmente de tentar envolver o público estrangeiro com quem você é e o que você faz, e tentar persuadir outras nações de que você quer as mesmas coisas que elas.

"Muitas pessoas na região do Golfo veriam isso como projeção de poder brando, não como lavagem esportiva. Acho que lavagem esportiva é simplesmente uma lente através da qual algumas nações veem o que está acontecendo nesses países.

"Essa lente é obviamente uma que mostra Abu Dhabi e Arábia Saudita usando o esporte de forma negativa, por razões divisivas e possivelmente até destrutivas.

"Não estou descartando a possibilidade de que este seja o caso. No entanto, acho que há mais no que está acontecendo nesses países do que simplesmente tentar convencer o mundo de que eles são mocinhos."

Seja qual for a verdade, uma coisa é clara: agora há maior escrutínio do que nunca sobre a origem do dinheiro no futebol inglês.