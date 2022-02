Em meio à crise internacional causada pela invasão de tropas russas sobre a Ucrânia, o Chelsea vê as suas estruturas sacudirem. Afinal de contas, desde 2003 o clube azul de Londres é controlado pelo bilionário russo Roman Abramovich, personagem poderoso que também tem ligações com o presidente russo Vladimir Putin.

E foi de forma surpreendente que, neste sábado (26), através de comunicado oficial emitido pelo próprio Chelsea, Roman Abramovich sugeriu que, após quase 20 anos, vai deixar de mandar no dia-a-dia do clube. O bilionário, contudo, ainda não deixou de ser dono do clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vale deixar claro que Abramovich não disse, com todas as letras, que vai deixar o Chelsea e também não citou a questão entre Rússia e Ucrânia. De qualquer forma, a sua atuação no Stamford Bridge promete diminuir consideravelmente em meio a toda a pressão que ele vinha sofrendo por parte da opinião pública.

"Durante meus quase 20 anos de posse do Chelsea FC, sempre considerei meu papel como guardião do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir para o futuro, ao mesmo tempo desempenhando um papel positivo em nossas comunidades”, diz o início da nota em nome de Abramovich.

“Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que hoje estou dando aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC. Acredito que atualmente eles estão na melhor posição para cuidar dos interesses do Clube, jogadores, funcionários e torcedores", completou.

Segundo apurado pela GOAL, isso muda pouco do que já acontecia diariamente no Chelsea. Abramovich já não era uma presença de peso sob o prisma diário. Marina Granovskaia seguirá com o papel de diretora e a cadeia de comando abaixo da pirêmide seguirá a mesma.

Mais artigos abaixo

O Chelsea enfrenta o Liverpool neste domingo (27) pela final da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. Em entrevista coletiva, o técnico dos Blues, Thomas Tuchel, inclusive não escondeu o temor com o impacto que a situação envolvendo Rússia e Ucrânia e as ligações de Abramovich poderiam trazer.