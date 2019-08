Abraham faz dois, mas Chelsea só empata no Inglês; assista aos gols

Time londrino fez 2 a 0, mas cedeu o empate ao Sheffield United em pleno Stanford Bridge.

Um gol contra de Zouma, no finzinho de um jogo que começou com uma vantagem de 2 a 0, frustrou o neste sábado. Depois de sair na frente com dois do jovem centroavante Tammy Abraham, a equipe de Frank Lampard cedeu o empate para o .

O resultado deixa o Chelsea na modesta nona colocação, em um começo preocupante para a equipe londrina. Embora o time mostre bom futebol e tenha bons jovens valores, como Abraham, os tropeços em campo têm sido uma constante neste começo de ano.