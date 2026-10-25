Mohamed Aboutrika, ídolo do Al Ahly e ex-jogador da seleção do Egito, rasgou elogios à atuação do Real Madrid no primeiro tempo da partida contra o Barcelona, na noite deste domingo, no clássico de La Liga.

O primeiro tempo terminou com a vantagem do Real Madrid por 1 a 0, com gol marcado por Kylian Mbappé.

Aboutrika disse, em sua análise do primeiro tempo nos canais "beIN Sports": "Este é o melhor tempo do Real Madrid com José Mourinho, e este é o nível que eu esperava depois de ver a escalação".

E continuou: "O nível hoje é diferente, o time tem personalidade, há pontos de apoio por todo o campo, e uma atuação de destaque de Güler, Diomande e Mbappé, que marcou um gol com o joelho no qual teve sorte".

O ex-astro do futebol egípcio completou: "O Barcelona teve sorte no primeiro tempo, pois o Real Madrid desperdiçou 3 chances claras, e poderia ter marcado dois ou três gols além do de Mbappé".

E afirmou: "O primeiro tempo terminou com uma vantagem merecida do Real Madrid, que jogou com grande personalidade desde o início".

E acrescentou: "O Barcelona sofre com a desorganização, Pedri perde muitas bolas, e o Real Madrid fechou os espaços para os jogadores, Cucurella pressiona Yamal".

E concluiu: "O Barcelona tem dificuldades para criar oportunidades, e o Barça precisa mudar, seja dentro de campo ou colocando jogadores como Adeyemi".