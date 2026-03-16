Abodi: “Criticado na Seleção? Ele admitiu ter errado; as pessoas são convocadas também pelas suas qualidades comportamentais”

À margem da inauguração de um parque infantil em Cologno Monzese, o ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, falou sobre a possível contestação da convocação de Alessandro Bastoni, zagueiro central do Inter, para a Seleção Italiana do técnico Gennaro Gattuso.

O ministro Abodi fez questão de ressaltar – após o que aconteceu no Derby d’Italia contra a Juventus e o caso mediático desencadeado após o duplo cartão amarelo aplicado a Pierre Kalulu e a consequente simulação e comemoração do próprio Bastoni – que o jogador nerazzurro já admitiu suas culpas e merece a camisa da Seleção Nacional pelas qualidades comportamentais demonstradas após o episódio.

A seguir, todas as suas declarações, conforme foram coletadas, reproduzidas e publicadas pela SportMediaset: “Acredito que se é convocado não apenas pelas qualidades técnicas, mas também pelas qualidades comportamentais. Bastoni teve a lucidez de admitir que errou”.

OS VAIAS DOS TORCEDORES - “Resumindo, além do fato de que não sou o mestre de cerimônias — portanto, cada um faz o que considera mais adequado —, acredito que o respeito seja um fator fundamental, e esse respeito se manifesta no comportamento dos protagonistas e naqueles que muitas vezes tomam os protagonistas como exemplo, considerando o público parte integrante do protagonismo esportivo; pois acredito que, quando se chega a certos níveis, tem-se a consciência de que se joga para o público, não para si mesmo, e se se está num nível profissional tão alto, além dos direitos que são sempre sancionados contratualmente e sempre respeitados, há também deveres; portanto, são deveres recíprocos de uns e de outros”.

O PRÊMIO ROSA CAMUNA - “Respeito a decisão, mas houve alguma distração”.