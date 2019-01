Abidal pressiona De Jong a decidir se vai aceitar a oferta do Barcelona

O jovem meia do Ajax interessa inúmeros clubes, sendo o PSG e Barça os principais

Embora a notícia do dia no Barcelona tenha sido a apresentação de Kevin-Prince Boateng, contratado por empréstimo até o final da temporada, a situação envolvendo o jovem Frenkie De Jong, do Ajax, roubou todos os holofotes.

Perguntado sobre a situação envolvendo o jovem meia holandês, o ex-jogador e atual secretário técnico do Barça foi o mais sincero possível: “Acho que essa pergunta é mais para o jogador. Ele sabe do interesse e dos clubes, vai tomar a sua decisão e só podemos esperar”.

“O nosso trabalho de viagem não é segredo, mas não podemos abrir tudo o que fazemos”, afirmou o dirigente, de certa forma confirmando as notícias sobre a mais recente oferta do Barcelona pelo atleta de 21 anos.

Nos últimos dias, representantes do PSG chegaram a Amsterdã para negociarem o jogador com o Ajax. Absolutamente disposto a contar com o jogador, o Barça aumentou a proposta e disse que pagaria o que os holandeses quiserem.