Abertura do Paulistão mostra que grandes não terão vida fácil no estadual. Veja o resumo da rodada

O único dos grandes times a vencer com folga foi o São Paulo. Santos também venceu e Palmeiras e Corinthians empataram

O Paulistão 2019 começou. A primeira rodada do campeonato estadual começou no sábado (19) e termina nessa segunda-feira (21) com o jogo isolado entre Ituano e Novorizontino, às 18h15 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.

QUEM GANHOU

Nos sete jogos que ocorreram no fim de semana, houve três vitórias e quatro empates. Os vitoriosos foram o São Paulo, Santos e o Bragantino.

(Foto: Divulgação/Flickr Santos FC)

A melhor atuação da rodada foi a do Tricolor, que venceu o Mirassol por 4 a 1, no Estádio do Pacaembu. O time de André Jardine saiu perdendo, mas superou a desconfiança inicial e, mesmo tendo jogado mal no primeiro tempo, foi para o intervalo com empate por 1 a 1 e liquidou a fatura no segundo tempo com três gols. A boa partida de Nenê e Reinaldo e o começo com goleada servirá para dar mais tranquilidade ao Tricolor que já começou o ano pressionado.

Já o Santos de Jorge Sampaoli mandou na partida contra a Ferroviária, na Vila Belmiro. Mesmo com desfalques e as novas contratações não podendo jogar, o Peixe teve 62% de posse de bola e finalizou 21 vezes. Jean Motta marcou o gol da equipe do litoral paulista e decretou o começo positivo do alvinegro praiano.

Em um tradicional jogo do interior de São Paulo, o Bragantino venceu o Guarani por 1 a 0. Matheus Peixoto deu números finais ao jogo nos acréscimos do primeiro tempo.

GRANDES TAMBÉM EMPATARAM

Palmeiras e Corinthians não saíram do empate contra Red Bull Brasil e São Caetano, respectivamente. O Porco saiu na frente do marcador com gol de Borja, mas sofreu empate para uma aguerrida equipe do Red Bull e não conseguiu sair com vontagem em sua primeira partida. Ao final da partida, Felipão, com dores, abandonou a entrevista coletiva no meio. Scolari teve infecção intestinal e teve fortes cólicas no momento da entrevista. Mesmo assim, ele indicou que sete ou oito jogadores devem ser mudados para a próxima partida com objetivo de fazer o rodízio com o elenco.

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Já o Corinthians saiu atrás no marcador na Arena Corinthians. Um pênalti cobrado por Rafael Marques, ex-Palmeiras, colocou o São Caetano à frente aos 29 minutos do primeiro tempo. No quinto minuto de acréscimo do fim da partida, Jadson cobrou escanteio que achou Henrique livre para empatar para o Timão.

FATOS CURIOSOS

Houve 13 gols nessa primeira rodada do Paulistão. Todos os gols foram marcados por jogadores diferentes, ou seja, ninguém marcou duas vezes.

O Mirassol fez um gol no São Paulo mas passou os 90 minutos sem dar um chute no alvo sequer. A única vez que o Leão balançou a rede do Tricolor foi com um gol contra de Bruno Peres.