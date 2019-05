Abel viu articulação para a sua saída do Flamengo: "Não suporto traição"

Treinador que pediu demissão na tarde desta quarta-feira crê que foi traído no Ninho do Urubu. Ele aposta em articulação para a sua saída do clube

Abel Braga confirmou a saída do na tarde desta quarta-feira (29). O técnico, que pediu demissão do Ninho do Urubu, se manifestou sobre o caso por meio de nota oficial. Em seu comunicado à imprensa, ele falou se disse traído e apontou a saída como articulação de um grupo.

Alvo de protestos desde o início da temporada, Abel Braga crê que houve "covardia" contra o seu trabalho na Gávea. Ele iniciou nas atividades em janeiro passado, por opção de Rodolfo Landim, atual presidente rubro-negro.

"Jamais vou esquecer esse grupo, competitivo e dedicado ao extremo. São homens de caráter, prontos para conquistar grandes títulos esse ano. Sempre soube que eles dariam a resposta em campo. Foi uma despedida emocionante. Quero aproveitar para agradecer em público a cada um deles, além de cada integrante da comissão técnica e funcionários. E também a grande Nação de torcedores", declarou.

"Na vida, seja na minha carreira de jogador ou de treinador, sempre estive preparado para as grandes pressões e os grandes momentos. Sempre me dei bem com isso. E me habituei a encarar esses desafios de cabeça erguida. Mas jamais estive preparado para covardias e articulações. O que não suporto é traição", acrescentou.

Alvo de constantes críticas da torcida flamenguista, seja no Maracanã ou em pichações na sede da Gávea, Abel Braga explica por que deixou o clube.

"Eu me senti sem respaldo, isolado em certo momento. O que posso afirmar é que o Flamengo é muito maior do que tudo isso. O clube vai brilhar por tudo que plantou nesses últimos anos, por esse terreno fértil, por sua grandeza", acrescentou.

Abel Braga voltou ao Flamengo no início deste ano, após passagem em 2004. Na atual temporada, são 32 partidas, 19 vitórias, oito empates e cinco derrotas, com 59 gols marcados e 29 sofridos. Com o treinador, o conquistou a e o . Ele ainda classificou o time às oitavas de final da Libertadores, venceu o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do e está em sexto no Brasileirão.