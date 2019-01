Abel testa nova formação na zaga do Flamengo e Léo Duarte ganha oportunidade ao lado de Rodrigo Caio

Setor defensivo é visto com desconfiança e nova formação pode entrar em campo nesta terça (29), contra o Boavista

Após vencer o Botafogo de virada, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira (29), contra o Boavista, podendo ter uma nova dupla de zaga.

Durante o treinamento da última segunda (28), o técnico Abel Braga apostou em Léo Duarte e Rodrigo Caio, indicando que a dupla poderá atuar pela primeira vez no Carioca.

Contratado nesta temporada, Rodrigo Caio só não atuou diante do Resende, enquanto Léo Duarte, preterido, chegou a atuar os 90 minutos no time considerado “misto” que entrou em campo justamente contra a equipe do Sul Fluminense.



Alexandre Vidal / Flamengo

Considerado um dos pontos fracos que ainda inspiram desconfiança, apenas Rodrigo Caio chegou para reforçar o sistema defensivo. Enquanto rumores indicam que Miranda pode desembarcar na Gávea, a diretoria rubro-negra pensa em um nome experiente para compor a zaga.

Desta forma, Léo Duarte conta com uma boa oportunidade nesta terça para impressionar Abel. Em 2018, ele formou dupla de zaga titular ao lado de Réver e teve boas atuações, despertando inclusive intereresse da imprensa europeia.

Destro e com personalidade, o jovem ainda conta com senso de posição e velocidade para avançar, apesar da pouca idade (22 anos).

Flamengo e Boavista entram em campo nesta terça-feira (29), às 21h (de Brasília), pelo Carioca.