Abel se prepara para o primeiro teste no comando do Flamengo na temporada, que chega cercado de ansiedade por parte da torcida

Rubro-Negro enfrenta o Ajax, na Flórida, com treinador dando "nova cara" à equipe

Ainda sem Gabigol e Arrascaeta, o Flamengo enfrenta o Ajax nesta quinta-feira (10), às 22h (de Brasília), pela Florida Cup, em seu primeiro jogo de 2019 sob o comando de Abel Braga. Cercado de muita expectativa por parte dos rubro-negros, o treinador chega com muitos desafios e responsabilidade de conquistar títulos importantes.

A tendência é que a equipe carioca entre em campo com uma escalação diferente em cada tempo. No entanto, Abel adota o mistério em relação ao gol: Diego Alves ou César?

Rodrigo Caio, único reforço presente na pré-temporada realizada nos Estados Unidos, treinou entre os reservas e não deve começar jogando. As contratações de Gabigol e Arrascaeta só foram confirmadas nesta semana e a dupla não deve viajar para Orlando.

Hoje tem Flamengo! Dia de matar a saudade de ver o Mengão em campo! Pra cima deles na estreia em 2019! #AJXxFLA #ReadyForUniversal pic.twitter.com/YCFPmvroXM — Flamengo (@Flamengo) 10 de janeiro de 2019

DNA RECUPERADO

Precisando recuperar o 'DNA rubro-negro" na equipe, Abel Braga terá de acabar com o estereótipo que foi criado nos últimos anos, com os jogadores sendo classificados de acomodados. Para isso, desde o início exaltou a torcida e cobra desde o primeiro minuto o grupo por maior idenficação com o clube.



Rodrigo Caio foi o primeiro reforço apresentado / Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por outro lado, o treinador precisa conter a ansiedade dos torcedores que iniciam mais um ano sonhando com grandes resultados e um melhor futebol.