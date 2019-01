Abel diz estar “com fome de títulos” no Flamengo em sua apresentação

O treinador também falou sobre as idas e vindas de mercado, como recuperar Dourado e prometeu time com três atacantes

Abel Braga foi apresentado oficialmente como treinador do Flamengo nesta quarta-feira (02), e em suas primeiras palavras exaltou a presença dos torcedores dentro do estádio e garantiu estar “com fome” de sucesso nesta sua segunda passagem pelo Rubro-Negro.

Além disso, o comandante despistou sobre a tentativa do Flamengo em contratar Dedé, do Cruzeiro, e disse que o clube não parou de trabalhar nem mesmo durante os feriados de fim de ano para montar o melhor elenco possível. Vice de futebol do clube, Marcos Braz não esteve presente à apresentação do treinador exatamente por estar viajando em busca de reforços.

“O Marcos Braz viajou não foi a passeio. Foi conversar com alguém... Não se parou de trabalhar nenhum dia. Seis, sete, oito vezes no telefone. Queira ou não, tudo é muito difícil com Flamengo. Tudo triplica, é preciso jogo de cintura. É preciso negociar”, disse.

“Tem uma papel na minha mão aqui... Maior média de público. Isso diz muita coisa, o que é esse clube. Peso e responsabilidade. Isso é desafio, e eu adoro. Venho com fome. Isso aí. Para mim, é extremamente importante poder dar algo a mais ao Flamengo”, afirmou, deixando claro também que via buscar encontrar o que vem dando de errado na hora decisiva nos últimos anos de resultados esportivos.

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

“Acreditamos que precisamos ter um pouco mais de identidade. Isso vi de fora. O torcedor está vendo. Não é normal um clube botar 60 mil pessoas naquela última rodada. Mentalidade de clube europeu”.

“Quero ganhar o máximo que eu puder. Priorizar sempre o próximo jogo. Estrategicamente foi cometido um erro em 2018 quando se colocou uma equipe titular em todos os campeonatos. Não suporta. Ninguém prepara um time para 80 jogos. Nesse início de repente não vai ter um time titular. Vamos ter que rodar. Senão não tem treino”.

Abaixo, confira outros pontos importantes abordados por Abel Braga em sua apresentação.

Idas e vindas: Diego, Dedé, Trauco e jovens da base

(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

“Queremos colocar qualidade. Se for igual, vamos na base. Não precisamos de muita coisa. Precisamos de algo invisível, que não se vê no campo. Vou descobrir o que é”.

“Vi os Fla-Flus do sub-17. Agora vou ver a Copinha. Alguns deles vão conosco para os EUA (disputa da Florida Cup). Vamos começar montar uma base para o ano todo. Meio surreal começar a treinar dia 3 e já jogar 17 dias depois, à tarde, em Bangu. Não se prepara em 17 dias. Os garotos já sabem desde cedo o peso desta camisa”.

Bom dia, Nação! Os #GarotosDoNinho já estão a caminho de Jaguariúna para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Mengão é o atual campeão da competição e busca o pentacampeonato.



Confira a lista dos relacionados 👉 https://t.co/CiJCU85CbR pic.twitter.com/vcQ9FmQWZE — Flamengo (@Flamengo) 2 de janeiro de 2019

Futuro de Trauco: “Uma das conversas que tivemos, escutei coisas muito boas sobre o Trauco. Capacidade técnica, cruzamento, finalização.... Quem sabe não possa ser usado no meio de campo. Mas se ele diz que prefere ir para o San Lorenzo, da minha parte está liberado”.

Rodrigo Caio: “não teve um ano bom, mas é jogador de Seleção. Não houve problema médico com Barcelona. Terá uma grande valia. Se vai jogar ou não, é outra história. Está muito motivado. Não dá para ter jogador só com fome não, tem que ter qualidade. Você tem que saber distinguir o estrogonofe do feijão com arroz”.

Diego Ribas: “tem contrato até o meio do ano. Falaram em proposta. Estão tentando chegar a um acordo para prorrogar. Meu limite termina em dizer que quero ou não quero. Se vai aceitar, não posso dizer. Ele é identificado com o clube, tem caráter. Se cuida muito”.

Dedé: “É um jogador que considero muito, dispensa comentário. Se fizer uma enquete, vai chegar a 100% de sim entre os técnicos. Unanimidade nacional. Flamengo está tentando porque pensa grande”.

As diferenças entre o Abel de 2004 e o de 2019

“Abel de 2004 tinha nove títulos. Quem passou no Flamengo, muda tudo. Tínhamos três jogadores diferenciados, o Felipe, Julio Cesar e Zinho. Não levamos o título. De lá para cá ganhei 14”.

Melhorias na estrutura do clube

“Sem dúvida que o clube está melhor. Fui conhecer a parte nova e estou maravilhado. Lembro que chegamos a treinar no CT emprestado pelo Zico. Agora alcançou outro estágio. As pessoas pensaram de forma correta. O CT dizem que ganha do Chelsea”.

Recuperação de Dourado

(Foto: Staff Images / Flamengo)

“Dourado é um cara diferente. Grande caráter. Com certeza ele terá a chance de tentar reverter. Já reverteu uma vez comigo. Ele tinha feito um ano anterior em que substitui o Fred. Só isso. Disse que ele teria cinco jogos. No terceiro já deslanchou”.

Jogar com três no ataque

“Dá minha maneira? 4-3-3. Agora se fala 4-1-4-1. A m... dá na mesma. É isso, vou jogar com três jogadores na frente, esse é meu modelo de jogo”.