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Treinador orientou movimentação de Arthur e Arias; colombiano afirmou que espaço explorado na jogada foi discutido no intervalo

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O gol de Ramon Sosa que garantiu o tetracampeonato da Libertadores ao Palmeiras foi resultado de uma estratégia discutida no intervalo da final contra o Estudiantes. Após a vitória por 1 a 0, neste sábado (28), Abel Ferreira e Jhon Arias explicaram os movimentos que ajudaram o Verdão a abrir o placar no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Autor da assistência, Arias contou que os jogadores identificaram um espaço na defesa adversária durante a conversa no intervalo. O colombiano disse que já imaginava encontrar Sosa ou Flaco López dentro da área quando participou da jogada.

“Falamos no intervalo que era um espaço que poderíamos explorar, quando o ala saía no lateral. Consegui chegar nesse espaço e encontrar ele na área. Tinha a intuição de que Flaco e Sosa poderiam estar ali”, afirmou à ESPN.

Sosa foi uma das novidades na escalação do Palmeiras para a decisão e marcou aos seis minutos do segundo tempo. Já Arthur entrou na etapa final no lugar de Joaquín Piquerez.

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Abel Ferreira explicou que a orientação era para que Arthur e Arias ocupassem linhas diferentes: quando um recuasse para participar da construção, o outro deveria avançar para atacar o espaço deixado pelo Estudiantes.

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“O que eu disse: eles tinham que jogar em linhas diferentes. Quando o Arthur estivesse baixo, o Arias tinha que romper”, disse o treinador à ESPN.

O português também afirmou que procurou combinar características dos estilos de jogo brasileiro e argentino para tornar o ataque palmeirense menos previsível.

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“O futebol brasileiro ataca para trás, para depois atacar para a frente. O futebol argentino é mais para a frente. E eu misturo as duas: quando um andar para trás, o outro tem que andar para a frente”, explicou.

Apesar das orientações, Abel atribuiu aos jogadores a responsabilidade pelas decisões no momento da jogada. Para o treinador, cabe à comissão técnica organizar a equipe e dar condições para que os atletas executem o plano.

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“Os verdadeiros artistas são os jogadores. O treinador é só não complicar”, afirmou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou ao quarto título da Libertadores e se igualou ao Flamengo como o clube brasileiro com mais conquistas na competição. Para Abel, foi a terceira taça continental à frente do Verdão.