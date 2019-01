Abel quer mais um zagueiro no Flamengo: “quem não quer um Dedé ou Kannemann”?

O treinador comemorou no último sábado (12) a conquista da Florida Cup, nos Estados Unidos

Abel Braga fez questão de celebrar o título da Florida Cup, conquistado no último sábado (12) após vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Especialmente pela tranquilidade que a taça, de caráter amistoso, dá aos seus primeiros meses de trabalho à frente do Rubro-Negro.

"Falam muito quando um grande não ganha nada. Começar ganhando dá moral e nos deixa com um mental forte", afirmou o treinador após o jogo. Abelão também falou da busca rubro-negra por um zagueiro tido como mais experiente.

"Esperamos mais um zagueiro. Não sei como vai ser, mas qual treinador não quer um Dedé? Um Kannemann?", disse o treinador.

Dedé, grande sonho do Flamengo para a zaga, confirmou no mesmo sábado (12) que permanece no Cruzeiro. Kannemann, do Grêmio, tem vínculo com os gaúchos até 2022 e multa rescisória de 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 mi).