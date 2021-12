Abel pede zagueiro e centroavante entre 4 reforços de peso, e Palmeiras promete atendê-lo

Bicampeão da Copa Libertadores e um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, Abel Ferreira ainda não garantiu o fico, mas já fez algumas exigências. A principal delas foi a chegada de refoços e Leila Pereira, presidente eleita, garatiu ao treinador que vai firme ao mercado.

O técnico português nunca escondeu a insatisfação com a falta de contratações nesta temporada e deixou claro que para seguir no clube, precisa de um elenco mais qualificado.

Segundo apuração da Goal, Abel pediu ao menos quatro reforços de peso, que cheguem para jogar ou com totais condições de brigar pela titularidade. O treinador não abre mão de um zagueiro e, principalmente, um centroavante.

Vale lembrar que, foi a pedido do técnico que o Palmeiras negociou com o atacante colombiano Rafael Santos Borré, que hoje defende o intraicht Frankfurt, da Alemanha. Na ocasião, pelos altos valores, o Alviverde deixou a negociação e desistiu do jogador.

Para manter o ídólo no clube, a presidente eleita Leila Pereira prometeu não pedir esforços para atender aos pedidos do técnico e qualificar o elenco. Ela garantiu ao comandante que vai no mercado em busca de reforços, que podem estar à disposição já para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes.

Temendo o assédio do mercado europeu, Leila, inclusive, vai solicitar nos próximos dias uma lista de nomes que Abel Ferreira deseja, com o intuito de mostrar ao comandante que farão todo o possível para que ele fique por mais tempo no Palmeiras.