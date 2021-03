Abel Ferreira: de técnico sem títulos aos dois maiores mata-matas do futebol brasileiro

Em pouco mais de quatro meses, o português ergue duas taças com o Verdão: Libertadores e Copa do Brasil

Quando Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, um dos pontos que chamava a atenção era o fato de que o português nunca havia conquistado um título como treinador. Agora, pouco mais de quatro meses depois de sua contratação, são dois troféus, e ambos em importantes mata-matas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Abel Ferreira faz parte de uma nova geração de técnicos do futebol mundial. Aos 42 anos, o português chegou ao Palmeiras depois de treinar duas equipes tradicionais: Braga, de sua terra natal, e o PAOK, da Grécia, além de trabalhos em times de base e como interino. Porém, em nenhum de seus trabalhos, o comandante havia levantado uma taça.

A carreira de Abel começou nas categorias de base do Sporting, de Portugal, onde foi auxiliar de Ricardo Sá Pinto, ex-Vasco. Depois, mudou-se para o Braga B, onde ficou até 2017, quando foi efetivado como treinador da equipe principal - antes, ele havia trabalhado como interino do clube, em 2016.

Depois de dois anos no Braga, sem conquistar nenhum título, Abel assumiu o PAOK, da Grécia. Apesar do bom trabalho que fez, que inclusive chamou a atenção do Verdão após a saída de Vanderlei Luxemburgo, também não conquistou troféus.

O fato pode até ter causado certa desconfiança quando ele chegou ao Brasil, no entanto o cenário mudou logo. No dia em que o anunciou de Abel completou três meses, o Palmeiras foi campeão da Libertadores da América, em uma final disputada contra o Santos, na qual o treinador se emocionou muito.

Foto: Getty Images

Apesar de já ter chegado "no meio do caminho". Abel treinou o time por todo o mata-mata da competição sul-americana. Foram duas vitória contra o Delfin, do Equador, mais uma vitória e um empate contra o Libertad, do Paraguai, nas quartas de final - sendo que, no 1 a 1, o português estava com Covid-19 e não estava presente -, uma vitória e uma derrota contra o River Plate nas semifinais e, depois, a vitória contra o Santos, já no final do jogo.

E agora, pouco mais de um mês depois da primeira conquista, Abel viu seu time levantar mais uma taça, desta vez a da Copa do Brasil. Neste mata-mata, o português não participou de apenas dois dos oito jogos do Verdão, que já entrou nas oitavas de final.

Abel esteve ausente na estreia do Palmeiras na competição, que aconteceu um dia antes do anúncio de sua contratação e, depois, também não estava presente no jogo de volta das quartas de final, contra o Ceará, por ter sido expulso de campo na primeira partida.

E, se antes Abel não tinha nenhum troféu como treinador em sua prateleira, agora ele tem dois, em duas grandes competições da América do Sul, em dois mata-matas. Além disso, se tornou o primeiro técnico, desde Luxemburgo e Felipão, a conquistar mais de um título pelo Verdão.

Ainda no gramado após a vitória contra o Grêmio, que lhe deu seu segundo título pelo Verdão, e segunda da carreira, Abel admitiu que foi uma manobra arriscada ter aceitado treinar o Palmeiras, mas relembrou: "Não vim para passar férias, foi mesmo para ganhar troféus".