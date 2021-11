Abel esquece tabu contra o Flamengo antes da final: "essa equipe pode escrever a história"

Abel Ferreira está no Palmeiras há pouco mais de um ano e já está escrevendo uma história e tanto no clube, ainda mais se ganhar sua segunda Libertadores no comando do Verdão, que seria a terceira da história do time. Para isso, porém, ele precisa consertar um de seus poucos pontos fracos: um tabu contra o Flamengo. Ele, no entanto, acredita que esse pode ser o momento.

Conforme trazido pela GOAL, tanto Abel Ferreira quanto o Palmeiras estão vivendo um longo tabu contra o Flamengo. A última vitória do Verdão sobre o time carioca foi em 2017, o que significa que o comandante português nunca bateu o Rubro-Negro.

Ao todo, são nove jogos sem que os paulistas tenham um resultado positivo: foram cinco derrotas e quatro empates. Já com Abel foram três derrotas e um empate - que ficou com gostinho de derrota por ter sido na Supercopa do Brasil, vencida pelo Mengo nos pênaltis.

Para ser campeão da Libertadores, o Palmeiras não necessariamente precisa quebrar o tabu, mas seria interessante, e Abel está confiante de que tem o time certo para isso.

“Apesar de já não ganhar há mais de quatro anos, temos uma oportunidade de fazer isto amanhã. Minha história no Palmeiras tem sido fazer história com esses jogadores aqui e agora. A história é rica, faz parte do passado, mas quem vive de história é museu. Quem ganha são os jogadores aqui e agora. Os detalhes do plano não vão dizer, porque são os segredos da profissão. Esta equipe já provou que aqui e agora, com estes jogadores, não com passado, mas no presente pode escrever a história”, disse Abel em entrevista concedida já em Montevidéu, onde será a decisão.

O treinador disse também que está tranquilo para a final e que tem uma estratégia pensada para o grande jogo. “Eu agora me sinto calmo, tranquilo. Eu e meus jogadores temos a certeza do que fazer e muito gratos, com muito mérito de estarmos aqui. Desfrutar da final com responsabilidade".

“É difícil para nós e para nossos rivais. É ter calma, tranquilidade, a certeza do que fazer em campo. Quanto mais pensar o que vai acontecer no final, mais se esquece do que fazer no jogo. Os jogadores precisam de calma e tranquilidade, a certeza do que fazer. Isto passo aos meus jogadores, eles estão preparados. A tática é 30% do jogo. Os outros 70% vem da capacidade de lidar com momentos de tensão", afirmou o português.

A grande final da Libertadores 2021, entre Palmeiras e Flamengo, será disputada neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Quem vencer, leva a taça, em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação e, se mantido o placar igual, disputa de pênaltis.