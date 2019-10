Abel desabafa após primeira vitória no Cruzeiro: “não vim pra ganhar dinheiro”

Treinador se mostrou aliviado e feliz após vencer o São Paulo e garante que o time fará um bom jogo contra o Corinthians

Abel Braga conseguiu sua primeira vitória no comando do , o suficiente para colocar o time a um ponto de sair da zona do rebaixamento e para aumentar a confiança da torcida. O treinador não escondeu o alívio pelos três pontos contra o São Paulo:

“Eu não vim para o Cruzeiro para ganhar dinheiro, para buscar alguma coisa mais importante pra mim. Eu vim ser mais um a ajudar o Cruzeiro a sair desse momento e eu acho que nós já merecíamos alguns jogos atrás ter conseguido coisa melhor”, disse Abel em entrevista coletiva após a partida.

Depois de uma sequência difícil de jogos, o Cruzeiro ainda encara o Corinthians no próximo fim de semana. Para o jogo de sábado, na arena do alvinegro, o treinador cruzeirense garantiu um time ainda melhor.

“Com certeza, o próximo jogo, não sei se vai ser muito bom, se vai ser brilhante mas de uma coisa eu tenho certeza: os erros serão menores”, completou Abel.