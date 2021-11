Abel deixa jogo de lado e lembra Marília Mendonça: "exemplo a todos os brasileiros"

Após a vitória por 2 a 0 contra o Santos neste domingo (7), Abel Ferreira pediu um momento para falar sobre a cantora Marília Mendonça, falecida na última sexta-feira (5) em um acidente de avião. O treinador palmeirense iniciou a entrevista coletiva homenageando a artista.

"Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para a Marília Mendonça. Dar meus sentimentos a toda família. Pude acompanhar ontem e hoje pelas televisões a grandeza de uma mulher e acho que há muitos exemplos que o Brasil tem para que nós possamos mudar a cultura, sobretudo a cultura desportiva", disse Abel Ferreira.

O português aproveitou para falar de Ayrton Senna, afirmando que o ex-piloto de Fórmula 1 era um de seus ídolos e um exemplo para todo o Brasil.

"A forma como ela [Marília Mendonça] encarava a vida me faz lembrar muito o Ayrton Senna, que era um exemplo a todos os brasileiros. Um exemplo e ídolo para mim. Ele foi uma referência no 'autoesporto', não só pelo que ganhava, mas pela forma que perdia. Não gostava de perder, mas respeitava o adversário".

"Vou ter que dizer isso: o futebol brasileiro precisa mudar a cultura desportiva e tem que se rever em pessoas como a Marília Mendonça e o Ayrton Senna", concluiu o treinador. Clubes e jogadores também homenagearam a Rainha da Sofrência, como era conhecida a cantora.

É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento de Marília Mendonça e mais quatro pessoas em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Lamentamos profundamente e prestamos nossas condolências aos amigos, familiares e fãs da cantora sertaneja. pic.twitter.com/HoeSYEZbsY — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 5, 2021

O Palmeiras venceu o Santos na Vila Belmiro por 2 a 0, gols de Rony e Raphael Veiga, ampliando a boa sequência de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, alcançando 55 pontos na competição. No entanto, Abel diz que ainda há espaço para melhorias na equipe que decide a final da Libertadores contra o Flamengo no próximo dia 27.

"Eu sou o primeiro a ter que melhorar. Estamos no auge? Não. Temos muito a trabalhar e crescer. Temos gente com muita vontade de ganhar. Desde o treinador a jogadores, é preciso continuar com o pé no acelerador".