Abel comemora "time da virada" em título do Palmeiras, e vascaínos reagem nas redes

O Palmeiras conseguiu uma virada histórica sobre o São Paulo e faturou o título do Campeonato Paulista 2022. Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0, o time de Abel Ferreira deu a volta e o Tricolor por 4 a 0 no Allianz Parque, as um cântico em especial embalou a remontada palmeirense.

"Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor" foi cantada a plenos pulmões pelos torcedores desde a véspera da partida. O treinador, que havia pedido recentemente uma canção para embalar a equipe, se mostrou maravilhado.

"Eu não sabia que existia essa canção, 'o time da virada, o time do amor'. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam para criar uma música, mas ela já existia na história do nosso clube. Agarrem-na, é disso que nós precisamos", disse Abel, que completou: "Estava esquecida, talvez em 1942, quando ganhamos de 3 a 0 (Arrancada Heroica). É esta música que nos faz ser e viver, que bateu dentro do treinador e nos nossos jogadores", disse o comandante que também invadiu a entrevista do goleiro Weverton ecoando a mesma canção.

A famosa música foi criada pela torcida vascaína, inspirada no samba da Beija-Flor de 1978 e embalou muitas viradas históricas do time carioca, inclusive diante do próprio Palmeiras, na final da Copa Mercosul de 2000, quando o Cruzmaltino saiu perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo e garantiu o título com 4 gols na segunda etapa, vencendo por 4 a 3.

Os vascaínos, inclusive, reagiram na internet o entusiasmo de Abel Ferreira com a canção. Vale lembrar, inclusive, que as torcidas de Vasco e Palmeiras têm ótimo relacionado, principalmente as organizadas.

Abel Ferreira encantado com a música "time da virada, time do amor". Essa adaptação do samba da Beija-flor de 1978, foi cantada pela torcida vascaína pela primeira vez em 79, numa virada em cima do Flamengo, jogo válido pelo Carioca, terminou 4x2. — Pedro Henrique (@ph_caixeiro) April 3, 2022

Alguém diga ao Abel Ferreira que a música “time da virada, time do amor” é de autoria da torcida do Vasco ein. Tá engrandecendo a torcida do palmeiras pela canção, disse que ainda não conhecia. — Gabriel (@bielzinh) April 3, 2022

Único time da virada e time do amor que eu conheço é o vasco — jane zanotti🏆🏆🏆 (@doistoquess) April 3, 2022