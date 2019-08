Abel, Ceni, Roger, Dorival: quem deve ser o técnico do Cruzeiro após saída de Mano?

Abel Braga, Rogério Ceni, Roger Machado e Dorival Júnior aparecem como opção após a saída de Mano Menezes do cargo. Quem será o substituto?

O está atrás de um novo treinador no mercado da bola. A diretoria ainda não definiu quem substituirá Mano Menezes, que pediu demissão na noite dessa quarta-feira (7). Mas uma lista que é estudada pela cúpula: Abel Braga, Dorival Júnior, Roger Machado e Rogério Ceni.

O departamento de futebol vê a dupla mais jovem - Roger Machado e Rogério Ceni - como a ideal para a vaga de Mano Menezes. No entanto, sabem que ambos não sairiam facilmente de seus clubes atuais. Roger é o técnico do , e Ceni comanda o .

Ambos agradam à cúpula, conforme apurado pela Goal. Há, no entanto, a necessidade de convencê-los de que a ida para a Toca da II, neste momento, é a melhor escolha. O clube mineiro sabe que não será fácil um acordo neste momento. Por isso, também avalia outro perfil.

Abel Braga e Dorival Júnior estão desempregados e já têm experiência vasta no futebol. O primeiro pediu demissão do em abril passado e conta com aval de parte do elenco. Thiago Neves e Fred são fãs do trabalho do treinador, campeão brasileiro pelo com a dupla. Como os jogadores devem ser consultados pela diretoria antes da escolha, a dupla deve avalizá-lo.

Dorival Júnior é quem corre por fora. O técnico não trabalha em uma equipe desde dezembro do ano passado, quando foi demitido do Flamengo para a chegada de Abel Braga.