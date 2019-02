Abel Braga defende manutenção de espinha dorsal do Flamengo e quer acirrar disputa no elenco

Treinador fez questão de elogiar o trabalho dos últimos técnicos da equipe e rechaçou colocar atleta para entrar em campo por nome

Abel Braga chegou ao Flamengo com apenas um desafio: ser campeão. O treinador sabe da responsabilidade que tem nas costas e está empenhado em terminar com o jejum de títulos importantes do Rubro-Negro. Para isso, tem em mãos um elenco farto, principalmente levando em consideração as opções no setor ofensivo.

Como estratégia para chegar nos objetivos, Abel teve a permanência de grande parte do elenco que foi vice-campeonato brasileiro no ano passado. Na última segunda-feira(04), durante a participação no Bem Amigos, programa do SporTV, o treinador ressaltou a manutenção da espinha dorsal da equipe.



(Diego é um dos pilares da equipe Rubro-Negra, meia chegou ao clube em 2016 e se tornou rapidamente um dos líderes do grupo.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

"Eu cheguei e não mudei nada, isso começou com o Zé Ricardo, passou pelo Barbieri, Dorival. Falei para eles, eu gosto disso. Chegou num momento que eu falei: vocês tem que me mostrar que eu estou errado", disse o treinador em referência a equipe titular.

Por causa da pré-temporada encurtada, Abel Braga decidiu dar mais tempo para os jogadores, dividiu o grupo em dois e a equipe que não entrava de titular ficava a semana inteira fazendo treinos mais pesados. No entanto, neste momento, diante do Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara, o treinador vai colocar o time próximo do ideal.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

A equipe deve ser formada na maior parte por jogadores que já estavam no elenco, a maior dúvida fica em relação aos reforços milionários, mas apesar dos altos valores, o treinador é firme ao dizer que vai jogar quem ele achar que deve jogar. A ideia de Abel é acirrar ainda mais a concorrência, sabendo da qualidade que tem no elenco.

Dos atletas que chegaram, quem deve assumir a vaga de imediato é Bruno Henrique. Muito desejado por Abel Braga deve ocupar a vaga de Vitinho nesse primeiro momento. Gabigol e Arrascaeta, no entanto, podem ser dúvida para começar jogando essa primeira decisão, principalmente porque iniciaram a pré-temporada um pouco mais tarde.