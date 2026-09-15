O Al-Nassr sofreu uma derrota amarga diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em um confronto no qual o clube saudita apresentou uma imagem catastrófica em diversos níveis, em meio a críticas contundentes ao treinador australiano Ange Postecoglou e aos jogadores do time.

Hussein Abdulghani, ex-astro do Al-Nassr, descreveu a atuação da equipe diante do Al-Ain como catastrófica, questionando os motivos pelos quais Postecoglou adotou esse formato desde o início da partida, especialmente porque o Al-Nassr careceu de muitas das coisas que qualquer time precisa para se apresentar de forma sólida e competir contra um adversário do porte do Al-Ain.

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Abdulghani falou, durante sua participação no programa "Nadina", sobre a contratação do português Samu Costa, afirmando que não vê possibilidade de comparação entre o jogador e Marcelo Brozovic, ex-jogador do Al-Nassr, e descreveu a contratação como "catastrófica", em uma clara crítica ao rendimento que o jogador vem oferecendo ao time.

O ex-astro do Al-Nassr detonou uma surpresa ao relacionar a escolha de Samu Costa ao capitão da equipe, Cristiano Ronaldo, dizendo: "Acredito que Ronaldo foi quem escolheu esse jogador em consulta com a diretoria esportiva", antes de acrescentar: "E não sei o segredo da preferência apenas por aqueles de nacionalidade portuguesa", em referência à grande quantidade de elementos portugueses nas escolhas do Al-Nassr no último período.

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As críticas de Abdulghani não pararam na contratação de Samu Costa, mas se estenderam à imagem apresentada pelo Al-Nassr diante do Al-Ain, depois de afirmar que a equipe carecia de quase tudo no futebol, ao mesmo tempo em que a forma de Postecoglou no início da partida levantou grandes pontos de interrogação, especialmente com os espaços que surgiram na linha defensiva e o aproveitamento perfeito deles por parte do Al-Ain.

Abdulghani considera que o Al-Nassr se aproxima de um período difícil, alertando que a equipe "vai sofrer bastante durante o próximo período", especialmente se os erros que apareceram diante do Al-Ain não forem tratados e corrigidos durante a atual pausa internacional, que representa uma oportunidade para reorganizar as cartas e corrigir o rumo.

O ex-astro do Al-Nassr enfatizou a necessidade de a equipe fazer uma "grande parada" durante o período de pausa, a fim de chegar à melhor forma possível na próxima etapa, depois que o 4 a 0 do Al-Ain revelou a existência de diversos pontos que precisam ser revistos dentro do Al-Nassr, seja no aspecto técnico ou na avaliação de algumas contratações e escolhas feitas pelo clube.