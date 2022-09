ABC x Vitória: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Buscando se manter na liderança do Grupo C, o ABC volta a campo neste sábado (10), veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois do empate sem gols na última rodada, ABC e Vitória voltam a se enfrentar neste sábado (10), no Frasqueirão, a partir das 17h (de Brasília), pela quarta rodada da segunda fase da Série C. O torcedor pode acompanhar ao vivo na Band, na TV aberta, do DAZN, na plataforma de streaming, e do TikTok, na internet.

Na liderança do Grupo C, com sete pontos, o ABC soma duas vitórias e um empate na segunda fase, enquanto o Vitória aparece na terceira posição, com quatro pontos.

Escalações:

Escalação do provável ABC: Matheus Nogueira; Richardson, Ícaro, Afonso e Felipinho; Wellington Reis, Erick Varão, Lucas Douglas e Fábio Lima; Calyson e Henan.

Escalação do provável VITÓRIA: Dalton; Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Guilherme Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha.

Desfalques

ABC

Patrick, em transição física, é tratado como dúvida.

Vitória

Vicente e Lucas Arcanjo, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Frasqueirão – Natal, RN

• Arbitragem: FLAVIO RODRIGUES (árbitro), LUIZ ALBERTO e DANIEL LUIS (assistentes), JOÃO VITOR (quarto árbitro) e ADRIANO DE ASSIS (AVAR)