ABC x São José-RS: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (6), pela 18ª rodada da Série C; veja como acompanhar na tv e na internet

ABC e São José-RS entram em campo neste sábado (6), no Frasqueirão, a partir das 17h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do DAZN, no streaming, e no Tik Tok, na internet.

O ABC entra em campo querendo uma vitória para ficar praticamente com a vaga no quadrangular final definida. O time alvinegro é o quarto colocado, com 28 pontos.

Já o São José ainda sonha com uma possível classificação, mas, para isso, não pode mais deixar pontos pelo caminho, ou seja: só a vitória interessa. O time gaúcho está em décimo lugar, com 23 pontos somados.

Prováveis escalações

Possível escalação do ABC: Pedro Paulo; Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson e Felipinho; Wellington Reis, Walfrido e Fábio Lima; Wesley Pionteck (Erick Varão), Wallyson e Henan.

Possível escalação do São José-RS: Fábio; Samuel, Tiago Pedra, Pablo e Marcelo; Lissandro, Crystopher e Sillas; Gabriel Lima, Vini Moura e Maradona.

Desfalques da partida

ABC:

Patrick, Thalysson e Allan Dias: lesionado.

São José-RS:

David: lesionado.

Quando é?

JOGO ABC x São José-RS DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Frasqueirão, Natal - CE HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 ABC Série C 31 de julho de 2022 ABC 2 x 0 Floresta Série C 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x ABC Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

São José-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 3 x 2 São José-RS Série C 31 de julho de 2022 São José-RS 2 x 1 Botafogo-SP Série C 23 de julho de 2022

Próximas partidas