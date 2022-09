ABC x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo válido pela quinta rodada da segunda fase do campeonato será neste sábado (17); veja como acompanhar na TV e na internet

No Frasqueirão, o ABC recebe o Paysandu neste sábado (17), às 17h (de Brasília), no estádio pela quinta rodada da segunda fase da Série C. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na Band, na TV aberta, no DAZN, no streaming, e no Tik Tok, na internet.

Líder do grupo C com 8 pontos, o ABC entra em campo buscando uma vitória que pode praticamente selar a sua classificação à Série B. Henan, por questões contratuais, e Ícaro, suspenso, são os desfalques do time alvinegro.

Do outro lado, o Paysandu, lanterna da chave, com três pontos, sabe que apenas a vitória interessa, se quiser continuar sonhando com o acesso.

"Sabemos que essa partida é fundamental para nós e por isso estamos trabalhando bastante essa semana. O time deles vem bem, é organizado e respeitamos muito eles, mas precisamos muito vencer. De novo, vai ter que ser luta em dobro, entrega em dobro. Vamos fazer de tudo para conquistarmos essa vitória para o Paysandu", disse Leandro Silva.

Escalações:

Escalação do provável ABC: Matheus Nogueira, Marcos Vinicius, Richardson, Afonso e Felipinho; Wellington Reis, Erick Varão e Calyson (Guilherme Garré); Fábio Lima, Lucas Douglas e Jefinho.

Escalação do provável Paysandu: Thiago Coelho, Leandro Silva, Lucas Costa, Naylhor, Wesley, Mikael, João Vieira, José Aldo, Marlon, Robinho e Marcelinho.

Desfalques

ABC

Ícaro, suspenso, e Henan, por questões contratuais, desfalcam o alvinegro.

Paysandu

Genilson, suspenso, é baixa na equipe paraense.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Frasqueirão, Natal - RN