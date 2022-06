ABC x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C

Jogo acontece neste domingo (12), pela décima rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

ABC e Mirassol se enfrentam neste domingo (12), no Frasqueirão, a partir das 17h (de Brasília), pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO ABC x Mirassol DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Frasqueirão - Natal, RN HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas - PA

Assistentes: Marcio Gleidson Correia e Luis Diego Nascimento - PS

Quarto árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento - RN

Informações da partida

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos na Série C, o Mirassol, com 20 pontos, busca se manter na liderança da Série C.

Do outro lado, o ABC, com 17 pontos, e na terceira posição, vem de empate sem gols com o Botafogo-PB da última rodada.

"Outra 'pedreiraça'. Um timaço também, como são todos dessa competição. O Botafogo aqui (em João Pessoa) compete muito, um grande time treinado pelo professor Gersinho (Gusmão). A competição sempre é bem equilibrada e bem difícil", afirmou o técnico Fernando Marchiori.

Sem desfalque para o duelo em casa, o ABC entrará em campo com força máxima, enquanto o Mirassol não terá Negueba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações

ABC: Pedro Paulo; Matheus Vinícius, Richardson, Patrick e Felipinho; Wellington Reis, Walfrido, Kelvin e Fábio Lima; Érick Varão e Gustavo França.

Mirassol: Darley; Ivan, Heitor, Rodrigo Sam e Pará; Daniel, Cristian, Kauan e Camilo; Osman e Gleyson.

Desfalques

ABC

sem desfalques confirmados.

Mirassol

Negueba: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Últimos resultados e próximos jogos

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 3 x Brasil de Pelotas Série C 28 de maio de 2022 Botafogo-PB 0 x 0 ABC Série C 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ypiranga x ABC Série C 20 de junho de 2022 20h (de Brasília) ABC x Confiança Série C 25 de junho de 2022 17h (de Brasília)

Mirassol

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP Série C 29 de maio de 2022 Mirassol 2 x 0 Brasil de Pelotas Série C 4 de junho de 2022

Próximas partidas