ABC x Figueirense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (20), pela primeira rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Figueirense se enfrentam neste sábado (20), no Fraqueirão, a partir das 17h (de Brasília), pela primeira rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do DAZN, na plataforma de streaming.

Para o confronto, o Figueirense segue sem contar com Serginho e Luis Fernando, no departamento médico, além de Jhon Cley, em transição física.

Por outro lado, Oberdan, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Já o ABC, que encerrou a primeira fase na sexta posição com 31 pontos, vem de derrota para o Figueirense por 2 a 1.

Em sete jogos disputados entre as equipes, são cinco vitórias do Figueirense, com um triunfo do ABC, além de um empate. No último encontro, válido pela primeira fase da Série C de 2022, o Figueira venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do ABC: Dheimison, Marcos Vinicius, Richardson, Ícaro e Felipinho; Wellington Reis, Erick Varão e Guilherme Garré; Wallyson, Fábio Lima e Henan.

Possível escalação do Figueirense: Wilson; Muriel, Maurício, Kadu e Zé Mário; Oberdan, Rodrigo Bassani, Léo Artur; Andrew, Jean Silva e Tito.

Desfalques da partida

ABC:

sem desfalques confirmados.

Figueirense:

Serginho e Luis Fernando: departamento médico.

Jhon Cley: transição física.

Quando é?

JOGO ABC x Figueirense DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Frasqueirão - Natal, RN HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Adriano Eterno de Jesus Mendes (GO)

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Últimos resultados e próximos jogos

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 3 x 2 São José Série C 6 de agosto de 2022 Figueirense 2 x 1 ABC Série C 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x ABC Série C 27 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Vitória x ABC Série C 4 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Figueirense Série C 9 de agosto de 2022 Figueirense 2 x 1 ABC Série C 13 de agosto de 2022

Próximas partidas