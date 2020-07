ABC x CSA: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na internet

Dependendo apenas de si, o ABC precisa vencer o já eliminado na noite desta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Centro Esportivo Praia do Forte, pela última rodada da fase de grupos da , para garantir a sua vaga na próxima fase da competição. O duelo não terá transmissão ao vivo da TV, mas poderá ser acompanhada pelo LiveFC.com.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x CSA DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Centro Esportivo Praia do Forte - Mata de São João (BA) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Rodrigo Pimpão será desfalque do CSA para a partida desta quarta-feira (Foto: Divulgação)

O duelo não terá transmissão ao vivo da TV, mas poderá ser acompanhada pelo LiveFC.com. Aqui na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real, minuto a minuto .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 9 pontos no grupo A, e precisando da vitória para não depender de qualquer outro resultado, o ABC entrará em campo ainda buscando a sua melhor forma após 100 dias parado devido a pandemia do coronavírus. Já o CSA, apesar de não ter mais chances de avançar à próxima fase, promete dar trabalho e irá com força total para o jogo, visando o início da .

Provável escalação do ABC: Rafael, Bruno Souza, Joécio, Vinícius Leandro, Marlon, Felipe Manoel, Cedric, Jailson, Igor Goularte, Paulo Sérgio e Berguinho.

Provável escalação do CSA: Thiago, Caio Felipe, Alan Costa, Luciano Castán, Dego Renan, Márcio Araújo, Yago, Andrigo, Allano, Rafael Bilu e Michael Douglas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Imperatriz 3 x 4 ABC Copa do Nordeste 14 de março de 2020 ABC 8 x 0 Palmeira Campeonato Potiguar 01 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Potiguar de Mossoró x ABC Campeonato Potiguar A definir A definir

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 4 x 0 Freipaulistano Copa do Nordeste 15 de março de 2020 CSA 4 x 0 Coruripe Campeonato Alagoano 29 de fevereiro de 2020

