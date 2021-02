ABC x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda (01), às 21h30, pela primeira rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta segunda-feira (01), apenas quatro dias após o término do Brasileirão 2020, o Ceará já entra em campo novamente e visita o ABC, de Natal, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida, que acontece às 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, terá transmissão ao vivo pela plataforma NordesteFC, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x Ceará DATA Segunda-feira, 01 de março de 2021 LOCAL Frasqueirão - Natal, RN HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Bruno Cesar Chaves e Daniel de Andrade Felipe

Quarto árbitro: Alciney Santos de Araujo

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo pela plataforma NordesteFC, na internet. Aqui na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

⚫⚪ Todo mundo liberado! 👍🏻O Dpt. Médico confirmou que todos os testados nesta sexta-feira (26), jogadores e comissão técnica, tiveram os resultados negativos para o Covid-19.



— ABC Futebol Clube (@ABCFC) February 27, 2021

Amanhã tem estreia! O manto #SertãoAlvinegro entrará em campo pela primeira vez, vestindo o atual CAMPEÃO INVICTO. Chegou a nossa hora de eternizar mais um linda camisa do Vozão. 👊🏁#CearáSC #Vozão
— Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 28, 2021

Provável escalação do ABC: Welligton, Netinho, Vinicius L., Helitão, Victor L.; Valderrama, Janderson, Marcos A. Wallyson; Maycon Douglas e Willian.

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 2 x 0 Globo Campeonato Potiguar 24 de fevereiro de 2021 ABC 1 x 1 Globo Brasileirão Série D 12 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x Força e Luz Campeonato Potiguar 04 de março de 2021 15h30 (de Brasília) Santa Cruz x ABC Copa do Nordeste 07 de março de 2021 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Botafogo Brasileirão 25 de fevereiro de 2021 Coritiba 0 x 2 Ceará Brasileirão 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas