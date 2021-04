ABC x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta quarta-feira (14), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O ABC recebe o Botafogo nesta quarta-feira (14), no Frasqueirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (Rio de Janeiro), na TV aberta, no SporTV e no Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO ABC x Botafogo DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 LOCAL Frasqueirão, Natal, Brasil HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabino da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

ONDE VAI PASSAR?

Fogão vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Vitor Silva/Botafogo/SS Press

A Rede Globo (Rio de Janeiro), na TV aberta, o SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta quarta-feira (14). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o ABC não vence há quatro jogos e quer a vitória para dar sequência à sua caminhada na Copa do Brasil.

Já o Botafogo é considerado favorito do confronto e quer aproveitar o momento positivo que atravessa para avançar na competição.

Fogão treina no Nilton Santos antes de viajar para Natal! Equipe alvinegra enfrenta o ABC, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil! #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/mxD0xHCBi6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 13, 2021

Provável escalação do ABC: Welligton; Netinho, Hélito, Vinicius Leandro e Vitor Lindenberg; Vinicius Paulista, Diego Valderrama, Janderson e Alan Pedro; Maycon Douglas e Walyson.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca; Luiz Otávio, Ricardinho e Matheus Frizzo; Felipe Ferreira, Marco Antônio e Rafael Navarro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 ABC Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 ABC 2 x 2 4 de Julho Copa do Nordeste 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-RN x ABC Campeonato Potiguar 18 de abril de 2021 16h (de Brasília) ABC x Potiguar Campeonato Potiguar 21 de abril de 2021 15h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 2 Botafogo Campeonato Carioca 10 de abril de 2021 Botafogo 1 x 1 Portuguesa-RJ Campeonato Carioca 4 de abril de 2021

Próximas partidas