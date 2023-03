ABC x Atlético de Alagoinhas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (04), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar na TV

ABC e Atlético Alagoinhas se enfrentam neste sábado (04), às 20h (de Brasília), no Frasqueirão, pela sexta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão do Nosso Futebol, na TV fechada.

Após se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, o ABC concentra suas forças na Lampions League. A equipe ocupa o terceiro lugar, com oito pontos, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos.

Do outro lado, o Atlético Alagoinhas terminou uma posição acima da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano e foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, a equipe ocupa o sexto lugar, do Grupo A, com três pontos.

Este será o primeiro duelo na história entre as equipes

Prováveis escalações

ABC: Simão; Teixeira, Richardson, Afonso, Azevedo; Wellington, Daniel e Luz; Silva, Garcia e Moccelin.

Atlético Alagoinhas: Lima; Edson, Gilmar, Caique, Luan; Alisson, Jeferson e Sabiá; Emerson, Adriano e Custódio.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Atlético Alagoinhas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?