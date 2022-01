ABC x América-RN: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

ABC e América-RN protagonizam o primeiro clássico potiguar de 2022 neste domingo (23), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada da primeira fase do campeonato estadual. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x América-RN DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Frasqueirão - Natal, RN HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tarcísio Flores da Silva

Assistentes: Lorival Cândido das Flores e Jean Márcio dos Santos

Quarto árbitro:Moisés Estevão de Moura Lima

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, apenas no Rio Grande do Norte.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Campeonato Potiguar com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas já disputadas nesta primeira fase e dono do melhor ataque da competição, com 13 gols, o ABC vai para o clássico querendo manter a boa fase diante do rival. Para isso terá força máxima e o time considerado ideal com o retorno do volante Thallyson, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

Já o América-RN, segundo colocado com nove pontos - três vitórias e uma derrota -, tem uma das melhores defesas do campeonato estadual e está há três jogos sem ser vazado. Em busca da vitória no clássico, o time deve ter a mesma formação do último jogo, ainda com

Bruno Pianissolla de titular no gol, enquanto Samuel Pires se recupera dos sintomas gripais.

Provável escalação do ABC: Matheus Nogueira, Luís Gustavo, Richardson, Ícaro e Felipinho; Thallyson, Ítalo Henrique e Allan Dias; Kelvin, Wallyson e Jefinho.

Provável escalação do América-RN: Bruno Pianissolla, Felipinho, Jean Pierre, Lucas Rex e Leozinho; Araújo, Allef, Téssio e William Marcílio; Zé Eduardo e Wallace Pernambucano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ABC

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 3 x 0 Campeonato Potiguar 19 de janeiro de 2022 Força e Luz 1 x 4 ABC Campeonato Potiguar 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz de Natal x ABC Campeonato Potiguar 30 de janeiro de 2022 20h (de Brasília) ASSU x ABC Campeonato Potiguar 2 de feveriero de 2022 15h (de Brasília)

AMÉRICA-RN

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 2 x 0 Globo Campeonato Potiguar 19 de janeiro de 2022 América-RN 1 x 0 ASSU Campeonato Potiguar 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas