ABC x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela sétima rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

ABC e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (3), às 18h15 (de Brasília), no Fraqueirão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Fraqueirão - Natal, RN HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Raimundo David (PI)

Quarto árbitro: Moises Estevão (RN)

ONDE VAI PASSAR?



A Net/Claro, Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (3), às 18h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas na "Lampions League", o Sampaio Corrêa busca mais um resultado positivo para seguir subindo na tabela de classificação do grupo A.

Para o confronto, o técnico Rafael Gauanes não terá sua dupla de zaga considerada titular, pois o zagueiro Paulo Sérgio se lesionou na última rodada, enquanto Alan Godói segue fora com um problema muscular. Lucão e Joécio deverão formar a defesa.

Por outro lado, o ABC conheceu a sua primeira derrota no torneio, quando o CRB triunfou por 2 a 0.

Provável escalação do ABC: Gilvan, Ednei, Luizão, Adriano Alves e Marcílio; Fábio Bahia, Rafael Miranda, Ronaldo Mendes e Wellington Bruno; Bismark e Rafael Oliveira.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Sávio, Joécio, Lucão e Marlon; André Luis, Ferreira e Eloir; Pimentinha, Dudu (Jajá) e Jefinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO ABC NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o ABC, com um jogo a menos, soma oito pontos, registrando duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com aproveitamento de 53.3%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

Treze 0 x 2 ABC - 21 de março de 2021

CRB 2 x 0 ABC - 30 de março de 2021

JOGOS DO SAMPAIO CORRÊA NA COPA DO NORDESTE

Já o Sampaio Corrêa, com nove pontos, registra três empates, duas vitórias e uma derrota, com 0% de aproveitamento.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa - 23 de março de 2021

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro - 29 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 0 x 2 ABC Copa do Nordeste 21 de março de 2021 CRB 2 x 0 ABC Copa do Nordeste 29 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x 4 de Julho Copa do Nordeste 7 de abril de 2021 19h30 (de Brasília) Bahia x ABC Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 23 de março de 2021 Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro Copa do Nordeste 29 de março de 2021

Próximas partidas