ABC x 4 de Julho: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (7), em duelo atrasado da quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

ABC e 4 de Julho se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 18h15 (de Brasília), no Frasqueirão, em duelo atrasado da quinta rodada da Copa do Nordeste. O confronto é fundamental para o Alvinegro seguir na briga por uma vaga para a próxima fase. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x 4 de Julho DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Fraqueirão - Natal, RN HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves (PB) e Paulo Ricardo Alves (PB)

Quarto árbitro: Alciney Santos (RN)

ONDE VAI PASSAR?



ABC busca reencontrar o caminho da vitória na NE / Foto: Divulgação ABC

A Net/Claro, Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de uma derrota e um empate, o ABC busca vencer no Frasqueirão na Copa do Nordeste para entrar no G-4 do grupo B.

Já o 4 de Julho, na sétima posição do grupo A, com seis pontos, não sabe o que é vencer há quatro rodadas. Vem de dois empates e duas derrotas.

⚫⚪ AMANHÃ TEM ABC! O Mais Querido entra em campo nesta quarta-feira (7) pela 5ª rodada da Copa do Nordeste 2021.



➡ ABC x 4 de Julho/PI

🗓 Quarta-feira [7]

🕓 19h30

🏟 Frasqueirão

📹 NordesteFC



BORA, ABC!#ABCFC#CopaDoNordeste2021#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/TdQoVlczTt — ABC Futebol Clube (@ABCFC) April 6, 2021

Provável escalação do ABC: Welligton, Netinho, Vinicius Leandro, Helitão e Victor Lindenberg; Valderrama, Janderson e Marcos Antônio; Wallyson, Willian Anicete e Maycon Douglas.

Provável escalação do 4 de Julho: Jaílson; André Victor, Marcelo, Gilmar Bahia e Chico Bala; Wilsinho, Edinaldo e Hiltinho; Ted Love, Índio Potiguar e Dudu Beberibe.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO ABC NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o ABC, com um jogo a menos, soma nove pontos, registrando duas vitórias, três empates e uma derrota. Com aproveitamento de 50%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

Treze 0 x 2 ABC - 21 de março de 2021

CRB 2 x 0 ABC - 30 de março de 2021

ABC 1 x 1 Sampaio Corrêa - 3 de abril de 2021

JOGOS DO 4 DE JULHO NA COPA DO NORDESTE

Já o 4 de Julho, também com um jogo a menos, soma seis pontos em seis partidas no grupo A: uma vitória, três empates e duas derrotas.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Sport 1 x 1 4 de Julho - 17 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

CSA 2 x 2 4 de Julho -3 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 0 ABC Copa do Nordeste 29 de março de 2021 ABC 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x ABC Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília) ABC x Botafogo Copa do Brasil 14 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 4 4 de Julho Campeonato Piauinense 31 de março de 2021 CSA 2 x 2 4 de Julho Copa do Nordeste 3 de abril de 2021

Próximas partidas